Iš Prancūzijos – rūpestis dėl Rusijos įtakos rinkimams

E. Macrono atstovas Benjaminas Griveaux apkaltino Kremlių kurstant „šmeižto kampaniją“ per valstybinę žiniasklaidą, nukreiptą prieš 39 metų centristinių pažiūrų buvusį ekonomikos ministrą – uolų Europos Sąjungos šalininką, kurio populiarumo reitingai pastaruoju metu buvo aukšti.

„Kremlius pasirinko savo kandidatus: Francois Filloną ir Marine Le Pen“, – transliuotojui „i-Tele“ sakė B. Griveaux, turėdamas omenyje konservatyvių pažiūrų Respublikonų partijos kandidatą, pasisakantį už glaudesnius ryšius su Maskva, ir prieš imigraciją bei ES nusistačiusio kraštutinio dešiniojo Nacionalinio fronto (FN) lyderę.

Rusijos pasirinkimo „priežastis labai paprasta: jie nenori stiprios Europos, jie nori silpnos Europos“, teigė kandidato atstovas.

B. Griveaux kaltino anglų kalba transliuojantį Kremliaus finansuojamą televiziją RT, dar žinomą kaip „Russia Today“, ir naujienų agentūrą „Sputnik“, abi turinčias svetaines prancūzų kalba, mėginant apjuodinti E. Macroną. Pastarasis praeitą savaitę buvo priverstas paneigti gandus apie neva užmegztą homoseksualų romaną.

Šie E. Macrono padėjėjo pareiškimai panašūs į pastaruoju metu skambėjusius JAV pareigūnų kaltinimus, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas inicijavo kibernetines atakas prieš Amerikos organizacijas ir dezinformacijos kampaniją, kad padėtų būti išrinktam respublikonui Donaldui Trumpui, neslėpusiam simpatijų Kremliaus vadovui.

Maskva savo ruožtu griežtai paneigė prancūzų pareiškimus.

„Niekada neketinome ir neketiname kištis į kitų šalių vidaus reikalus, ypač į jų rinkimų procesą“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

RT ir „Sputnik“ taip pat neigė kaltinimus.

Pastarieji kaltinimai nuskambėjo, kai viena apklausa parodė, jog E. Macrono kampanijos populiarumas įstrigo pirmąkart per kelias savaites.

Agentūros „Opinionway“ atlikta apklausa byloja, kad M. Le Pen išlieka populiariausia kandidatė prieš balandžio 27 dieną vyksiantį rinkimų pirmąjį turą: ją palankiai vertino 27 proc., o E.Macroną – 22 proc. respondentų.

Prognozuojama, kad E. Macronas lengvai įveiktų FN vadovę per gegužę vyksiantį antrąjį rinkimų ratą, per kurį kovos du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Vis dėlto buvusio kampanijos lyderio F. Fillono, įsivėlusio į skandalą dėl neteisėtų išlaidų, populiarumo nuosmukis, regis, buvo sustabdytas. „Opinionway“ apklausa rodo, kad jo populiarumas padidėjo vienu procentiniu punktu ir kad jis gali tikėtis per pirmąjį turą surinkti 20 proc. balsų.

F. Fillono reputaciją žlugdo paviešinti faktai, kad Velse gimusi jo žmonai Penelope (Penelopei) buvo daug metų mokama už parlamento nario padėjėjos darbą, kurio ji veikiausiai neatliko. Tačiau ji tvirtina, kad tikrai padėdavo savo vyrui.

Antradienį F. Fillonas pareiškė Respublikonų partijos įstatymų leidėjams, kad negali būti nė kalbos, jog jis atsisakys būti partijos kandidatu po pergalės lapkritį vykusiuose dešiniųjų pirminiuose rinkimuose.

Pirmadienį apie 20 parlamento respublikonų pareiškė nebegalintys palaikyti F.Fillono kampanijos.

Vis dėlto dalyvavusieji antradienį vykusiame frakcijos posėdyje sakė, kad „didelė dauguma“ įstatymų leidėjų pakartojo palaikantys 62 metų buvusį premjerą.

Kibernetinės atakos

Pastarosiomis savaitėmis sklandė įvairių gandų apie E. Macrono privatų gyvenimą, nors apklausos rodė, kad jo populiarumas auga.

Praeitą savaitę jis mėgino atvirai atremti šias kalbas ir išjuokė pareiškimus, kad apgaudinėjo savo žmoną, užmezgės romaną su Prancūzijos radijo vadovu Mathieu Gallet.

Antradienį dienraščio „Le Monde“ paskelbtame straipsnyje „Rusijai neturi būti leista destabilizuoti Prancūzijos prezidento rinkimų“ E. Macrono vadovaujamo judėjimo „En Marche“ generalinis sekretorius Richard'as Ferrand'as apkaltino RT ir „Sputnik“ skleidžiant „šmeižikiškus“ pareiškimus.

„Vieną dieną jis finansuojamas „turtingų gėjų lobistų“, o kitą jis jau yra „Amerikos bankų lobistų agentas“, – rašo R. Ferrand'as, turėdamas omenyje vieno F. Fillono partijos parlamentaro pareiškimus, išplatintus „Sputnik“.

B. Griveaux antradienį kalbėjo apie virtinę kibernetinių atakų, per pastarąjį mėnesį surengtų prieš E. Macrono kampanijos tinklalapį, ir užsiminė, kad už jų tikriausiai irgi stovi Rusija.

„Pusė šių atakų, kurių per dieną būna šimtai, rengiamos iš Ukrainos, o ši yra žinoma dėl savo ryšių su programišiais ir žmonėmis Rusijoje, atsakingais už kibernetines atakas“, – teigė jis.

Per antradienį vykusį vizitą Alžyre E. Macronas sakė sveikinantis Maskvos patikinimus, kad ji nesikiša į kitų šalių reikalus.

„Jie turėtų perduoti šią žinią Rusijos žiniasklaidai, kad ji neplatintų klaidinančių gandų“, – kandidatas sakė naujienų agentūrai AFP ir pridūrė, kad jis lieka „budrus“.