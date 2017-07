Iš pareigų traukiasi Baltųjų rūmų atstovas spaudai S. Spiceris

Seanas Spiceris apie pasitraukimą pranešė iš karto po to, kai naujuoju Baltųjų rūmų komunikacijos direktoriumi buvo paskirtas finansininkas Anthony Scaramucci.

Teigiama, kad S. Spicerio atsistatydinimą lėmė įtempti santykiai su naujuoju Baltųjų rūmų komunikacijos vadovu.

Seanas Spiceris Baltųjų rūmų spaudos sekretoriumi dirbo 6 mėnesius.

Anthony Scarammuci'o paskyrimas, anot apžvalgininkų, gali lemti didesnę įtampą tarp jo ir kitų personalo narių. Naujasis komunikacijos direktorius praeityje konfliktavo ir su Baltųjų rūmų personalo vadovu Reince'u Priebusu.

Baltųjų rūmų komunikacijos neturėjo vadovo nuo gegužės mėnesio, kuomet iš pareigų pasitraukė Michael'is Dubke.

