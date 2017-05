Iš Irano prezidento rinkimų pasitraukė M.B. Ghalibafas

Konservatyvių pažiūrų Teherano meras Mohammadas Bagheras Ghalibafas pirmadienį pasitraukė iš Irano prezidento rinkimų kampanijos likus vos kelioms dienoms iki balsavimo, paskelbė valstybinė žiniasklaida.

Be to, M.B. Ghalibafas paragino savo šalininkus per penktadienį vyksiančius rinkimus palaikyti griežtosios linijos šalininką – dvasininką ir teisininką Ebrahimą Raisi. Pasak jo, tai būtų svarbu, siekiant „apsaugoti liaudies, revoliucijos ir šalies interesus“.

„Dėl revoliucinio fronto vienybės reikia priimti fundamentalų ir gyvybiškai svarbų sprendimą“, – rašoma M.B. Ghalibafo pareiškime.

„Kad apsaugotume šį didį idealą, prašau visų mano šalininkų visoje šalyje pareikšti visokeriopą palaikymą mūsų mielo brolio Ebrahimo Raisi sėkmei“, – pridūrė jis.

Neoficialios apklausos rodo, kad nuosaikių pažiūrų prezidentas Hassanas Rouhani tebėra favoritas, bet ekonomikos sąstingio sąlygomis jo konservatyviųjų varžovų iššūkis pasirodė esantis didesnis nei tikėtasi.