Iš dumblino bombos kraterio Kambodžoje išgelbėta 11 laukinių dramblių

Iš dumblino bombos kraterio Kambodžoje šeštadienį buvo išgelbėta vienuolika laukinių dramblių, tarp jų – jauniklis, kurie keturias dienas praleido klampiame purve, pranešė aplinkosaugos pareigūnas.

„Jie įbrido ten atsigerti ir nebegalėjo išlipti“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo Kambodžos rytinės Mondulkyrio provincijos aplinkosaugos skyriaus vadovas Keo Sopheakas.

Pasak jo, trijų metrų gylio purvo duobė, kurią čia per pilietinį karą paliko bomba, yra saugomoje miškingoje vietovėje, be to, vietiniai ją padidino vandeniui kaupti.

Drambliai krateryje aptikti penktadienį, sakė K. Sopheakas, o iš purvo baseino kyšojo tik apvalios jų nugaros ir galvos.

„Turėjome rankomis nukasti kraterio kraštą, kad atsivertų kelias“, – pasakojo pareigūnas, kuris pridūrė, jog gelbėtojai į kraterį pumpavo vandenį, kad dumblas suskystėtų, o gyvūnai galėtų išlipti.

Išgelbėti drambliai nuskubėjo į džiungles.

„Jie galėjo žūti, jei būtume jų nepastebėję“, – pridūrė Keo Sopheakas.

Aplinkosaugos grupių teigimu, Kambodžoje yra vos keli šimtai nykstančių Azijos dramblių.

Kaip ir kitoms regiono Azijos dramblių populiacijoms, šiai vis didesnę grėsmę kelia miškų kirtimas ir brakonieriavimas.

Šią savaitę džiunglėse netoli Kambodžos Kardamonų kalnų žuvo į elektros stulpą atsirėmęs ir jį nuvertęs dramblio patinas.