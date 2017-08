Socialiniame tinklalapyje „Twitter“ D. Trumpas parašė: „Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas priėmė išmintingą, labai racionalų sprendimą. Alternatyva būtų buvusi katastrofiška ir nepriimtina!“

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017