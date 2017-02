Irano prezidentas perspėja naująją JAV vyriausybę dėl grasinimų

Iškilmėse visoje šalyje dalyvavo milijonai žmonių. Vien tik didžiulėje Asadi aikštėje sostinės Teherano centre jų susirinko šimtai tūkstančių.

„Mes nenorime įtampos, nesame grėsmė, tačiau nepakęsime grasinimų ir nepagarbos", - mitinge pabrėžė H. Rouhani.

Kaip įprasta per oficialius mitingus, daugelis demonstrantų laikė rankose plakatus su užrašais „Mirtis Amerikai". Jie, be to, laikė iškėlę JAV prezidento Donaldo Trumpo nuotraukas ir trypė JAV vėliavas.

Sausį prie Baltųjų rūmų vairo stojus D. Trumpui, įtampa tarp JAV ir Irano smarkiai padidėjo. Iranas neseniai išbandė balistinę vidutinio nuotolio raketą, taip sukeldamas griežtą naujojo JAV lyderio kritiką. D. Trumpas atmeta ir branduolinį susitarimą su Iranu.

Didelio nepasitenkinimo Teherane sulaukė D. Trumpo dekretas neįsileisti į šalį septynių musulmoniškų šalių, tarp jų - Irano, piliečių.

Vis dėlto daug iraniečių socialiniuose tinkluose ragino nedeginti JAV vėliavų. Anot jų, daugelis amerikiečių prisidėjo prie to, kad būtų atšauktas dekreto galiojimas. Todėl dėkingumo vardan iraniečių protestai esą turėtų būti nukreipti tik prieš vyriausybę Vašingtone, bet ne prieš amerikiečius.

Antradienį jau dvasinis Irano lyderis ajatola Ali Chamenei kritikavo D. Trumpo politiką. D. Trumpas esą rodo „tikrąjį JAV veidą", kurį ženklina „politinė, ekonominė, moralinė ir socialinė korupcija.