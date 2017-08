Bagdado kontroliuojamo Kirkuko taryba pirmadienį balsavo už dalyvavimą šiame referendume, tačiau Irako centrinė vyriausybė šį nutarimą pavadino neteisėtu ir prieštaraujančiu konstitucijai. Rugsėjo 25 dieną rengiamą referendumą taip pat kritikuoja Turkija ir Iranas, kuriuose yra nemažos kurdų bendruomenės. Trečiadienį Iranas pareiškė, kad „Kirkuko tarybos sprendimas dalyvauti Kurdistano referendume yra neteisingas, provokuojantis ir nepriimtinas“. Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškime šis referendumas vadinamas „pavojingu“ ir sakoma, kad jam nepritaria Irako centrinė vyriausybė, Jungtinės Tautos ir daugelis regione ir už jo ribų esančių šalių. Referendumas „nepadeda (palaikyti) neseniai vykusių dialogų Bagdade, siekiant išspręsti esamas problemas, ir turės įtakos Irako nacionaliniams pajėgumams ir galioms užsitikrinti šalies pergalę prieš terorizmą“, – sakė ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi, kuris cituojamas pranešime. „Irano Islamo Respublika perspėja dėl šio neteisingo sprendimo, kuris akivaizdžiai pažeidžia Irako teritorinį vientisumą ir nacionalinį suverenitetą, ir dar kartą pabrėžia, jog ... bet kokie bandymai sukelti naujas krizes regione ir Irako kaimynų pasienyje bus netoleruojami“, – nurodoma jame. Naftos turtingoje etniškai margoje Kirkuko provincijoje gyvena kurdai, arabai ir turkmėnai. Ją kontroliuoja Bagdadas, tačiau autonominis Irako Kurdistano regionas taip pat reiškia pretenzijas į šią provinciją. Šio referendumo rezultatai neturės lemiamos reikšmės, tačiau gali atverti kelią kurdams toliau siekti nepriklausomybės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.