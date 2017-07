Iranas pasmerkė naujas JAV sankcijas

JAV stočiai „CBS News“ ministras sakė, kad vyriausybės Vašingtone veiksmai mažių mažiausiai yra nusižengimas branduolinio susitarimo dvasiai. Bus vertinama, ar sankcijos ir formaliai pažeidžia sutartį. M. D. Sarifo ministerija paskelbtame pareiškime priemones pavadino „niekingomis ir betikslėmis“. Remiantis 2015 metais pasirašytu branduoliniu susitarimu, JAV prezidentas esą yra įpareigotas blokuoti sankcijas Iranui, o ne skelbti naujas.

JAV vyriausybė prieš tai paskelbė naujas sankcijas 18 asmenų bei organizacijų Irane. Jos, be kita ko, taikomos dėl paramos kuriant balistines raketas, pareiškė Finansų departamentas. „Iranas lieka viena didžiausių grėsmių Jungtinėms Valstijoms“, - sakė JAV valstybės departamento atstovė Heather Nauert. Vyriausybė Teherane, anot jos, remia Basharo al Assado vyriausybę Sirijoje ir jos žiaurumus prieš savo žmones. Be to, šalis priešiškai nusiteikusi Izraelio atžvilgiu. H. Nauert apkaltino Iraną kibernetinėmis atakomis prieš JAV.