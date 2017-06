Irako šiauriniame Mosulo mieste žuvo prancūzų žurnalistas

Stephanas Villeneuve'as ir dar du prancūzų žurnalistai buvo sužeisti per sprogimą antrajame pagal dydį Irako mieste, per kurį žuvo kurdų reporteris Bakhtiyaras Addadas, informavo Prancūzijos televizija ir žiniasklaidos darbuotojų teisių organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF).

S.Villeneuve'as nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė, pridūrė transliuotojas.

„Prancūzijos televizijos vadovybė ir darbuotojai užjaučia jo partnerę Sophie, keturis vaikus, šeimą ir visus, kam jis buvo artimas. Jie reiškia savo nuoširdžiausią užuojautą“, – rašoma televizijos naujienų skyriaus vadovo išplatintame pareiškime.

Video žurnalistas S.Villeneuve'as per savo karjerą nušvietė ne vieną konfliktą įvairiose pasaulio vietose. Mosule jis kartu su kolege Veronique Robert rengė reportažą apie mūšį dėl šio miesto prancūzų naujienų laidai „Envoye Special“, kurią rodo visuomeninė televizija „France 2“.

Po sprogimo jie abu buvo nugabenti į ligoninę JAV karinėje bazėje.

Reporteris Samuelis Forey, dirbantis įvairioms Prancūzijos žiniasklaidos priemonėms, įskaitant dienraštį „Figaro“, taip pat patyrė nesunkius sužeidimus.

„Man labai liūdna dėl Bakhtiyaro ir mano kolegų. Prašau jūsų kelias dienas nemėginti su manimi susisiekti“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Žurnalistai lydėjo Irako specialiąsias pajėgas per mūšį dėl Mosulo, iš kurio mėginama išstumti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ kovotojus