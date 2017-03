Irako saugumo pajėgos Mosule užėmė pagrindinį valdžios pastatų kompleksą ir muziejų

Operacijos metu taip pat pavyko užimti ir pagrindinį Mosulo muziejų, kuris kovotojų buvo nusiaubtas ir išplėštas, naujienų agentūrai „Reuters" sakė Irako vidaus reikalų ministerijos elitinių greitojo reagavimo pajėgų atstovas papulkininkis Abdelis Amiras al Mohamadavis.

Naktį į antradienį vykusio ir apie valandą trukusio reido metu greitojo reagavimo pajėgos šturmavo Ninevės gubernijos valdžios pastatą ir aplinkinius vyriausybinius pastatus.

Nepaisant to, kad pastatai yra sugriauti ir IS jų nebenaudojo, jų užėmimas Irako pajėgoms turėtų padėti įtvirtinti savo pozicijas ir pasirengti netoliese esančio Mosulo senamiesčio puolimui. Be kita ko, tai ir simbolinis žingsnis Irako valdžios atkūrimo Mosule link.

Spalio 17 dieną prasidėjusi Mosulo išlaisvinimo operacija netrukus žengs į sudėtingesnį etapą tankiai gyvenamame senamiestyje, kur, Irako kariuomenės skaičiavimais, į vietos gyventojų gretas yra įsimaišę keli tūkstančiai kovotojų.

Mosulo senamiestis įsikūręs vakariniame Tigro upės, dalijančios miestą į dvi dalis, krante. Humanitarinių organizacijų skaičiavimais, vasario 19 dieną, kai prasidėjo Vakarų Mosulo išlaisvinimo operacija, čia gyveno apie 750 tūkst. žmonių.

Rytinę Mosulo dalį po 100 dienų trukusių kautynių Irako pajėgos atkovojo sausį.