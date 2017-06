Irako pajėgų stringa dėl didelio civilių skaičiaus

Anot jo, šimtai šeimų apsaugotais koridoriais saugiai išvyko iš miesto. Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo Mosulo puolimo pradžios spalį savo namus paliko daugiau kaip 750 000 žmonių. Tačiau apie 200 000 civilių vis dar yra IS kontroliuojamuose didmiesčio kvartaluose.

Džihadistai milijoninį Mosulą per žaibišką operaciją užėmė 2014-ųjų vasarą be jokio didesnio pasipriešinimo.

Irako daliniai, iš oro remiami JAV pajėgų, sausį iš džihadistų atsikovojo Mosulo rytinę dalį. Jie jau kontroliuoja ir didžiąją dalį Vakarų Mosulo. Armija sulaukia nuožmaus IS pasipriešinimo. Džihdaistų snaiperiai kaltinami šaudantys į bėgančius civilius. Irako pajėgos vėlgi sulaukia kaltinimų, kad naudoja ginkluotę, kuri lengvai gali pražudyti civilius gyventojus.

JAV vadovaujamai kovos su IS koalicijai praėjusią savaitę teko pripažinti, kad per vieną jos antskrydžių žuvo 105 civiliai. Mosulo praradimas IS būtų iki šiol didžiausias pralaimėjimas, tačiau jis veikiausiai nereikštų ekstremistinės grupuotės galo.