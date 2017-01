Irako pajėgos tikisi „po kelių dienų" visiškai išvyti džihadistus iš rytinės Mosulo dalies

IS džihadistai 2014 metais užėmė dideles Irako teritorijas. Tų metų birželį, netrukus po to, kai IS užgrobė Mosulą, grupuotės lyderis Abu Bakras al-Baghdadis čia per vieną retų savo pasirodymų paskelbė IS „kalifatą" dalyje Irako ir Sirijos.

Praėjusiais mėnesiais irakiečių pajėgos daug teritorijų atsikovojo. Dabar Mosulas yra paskutinysis Irako didmiestis, vis dar valdomas IS.

Dėl šio puolimo regioną jau paliko daugiau kaip 100 000 žmonių.