Internautai spėlioja, ką reiškia paslaptinga D. Trumpo žinutė jo „Twitter“ paskyroje

Trečiadienį D. Trumpas publikavo eilinę žinutę, tačiau nėra aišku, ką jis norėjo ja pasakyti. Ši žinutė jo paskyroje yra jau 4 valandas, o internautai suskubo spėlioti, ką ji galėtų reikšti.

Šioje žinutėje D. Trumpas rašo: „Nepaisant nuolat negatyvios spaudos, covfefe“. Atrodo, kad šio žinutės mintis tiesiog nebuvo užbaigta.

Nepaisant to, prie šios žinutės „patinka“ paspaudė jau 131 tūkst. D. Trumpo sekėjų, ja pasidalino 104 tūkst. sekėjų.

Despite the constant negative press covfefe— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017