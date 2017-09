Žemės drebėjimas įvyko 0 val. 6 min. vietos (20 val. 6 min. Lietuvos) laiku netoli Mentavajaus salų Vakarų Sumatros provincijoje, maždaug už 75 km į pietvakarius nuo provincijos sostinės Padango. Jo židinys buvo 49 km gylyje, informavo JAV Geologijos tarnyba (USGS).

Nacionalinė krizių valdymo agentūra nurodė, kad jos pareigūnai aiškinasi, ar buvo padaryta kokios nors žalos.

Vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui priklausanti Indonezija, kurios teritoriją kerta ne vienas tektoninis lūžis, dažnai įvyksta ugnikalnių išsiveržimų ir žemės drebėjimų.

2016 metų gruodį vakarinei Ačeho provincijai smogęs žemės drebėjimas nusinešė per 100 žmonių gyvybių, dar dešimtis tūkstančių gyventojų paliko be pastogės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.