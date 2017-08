Gelbėtojai, gyventojai ir policijos pareigūnai iš griuvėsių sugebėjo ištraukti 30 žmonių, tačiau dar dešimtys yra dingę ir baiminamasi, kad jie įstrigę po milžinišku purvo, betono blokų ir plieninės armatūros kalnu. Sugriuvęs pastatas buvo vienas iš tūkstančių senesnių nei šimto metų Mumbajaus pastatų, kurių pamatus per daugybę metų susilpnino musono liūtys. Liepą šiauriniame Gatkoparo priemiestyje sugriuvus keturių aukštų pastatui žuvo 17 žmonių, tarp kurių buvo ir vos trijų mėnesių kūdikis. Ketvirtadienio tragedija įvyko tankiai apgyvendintame pietiniame Mumbajaus Bendi Basar rajone, po to kai miestas patyrė didžiausią liūtį per 15 metų. Pareigūnai patarė gretimame pastate gyvenantiems žmonėms evakuotis, nes jo sienose po ketvirtadienio incidento atsirado įtrūkimų. Iš karto nebuvo aišku kiek žmonių gali būti įstrigę po sugriuvusiu pastatu. „Prašome žmonių įsitikinti, kad jų šeimos nariai saugūs“, – įvykio vietoje sakė pareigūnas Manoj Sharma. Penkiaaukštyje gyveno devynios šeimos, o pirmajame pastato aukšte buvo vaikų lopšelis, bet pastatas sugriuvo vaikams dar nesusirinkus. Netoli gyvenanti Amina Sheikh tvirtai laikydama savo ketverių metų anūko ranką iš toliau stebėjo gelbėjimo tarnybų darbą. „Čia mano anūkas. Jis lankė mokyklą tame pastate“, – sakė ji, su ašaromis akyse rodydama į pastatą. Moteris ruošė berniuką į mokyklą, kai išgirdo garsų sprogimą ir pamatė, kad sugriuvo pastatas. „Tai įvyko valandą prieš prasidedant pamokoms, dėl to mano anūkas liko gyvas“, – sakė ji. Po kelių valandų gelbėtojai ekskavatoriais kėlė betono ir cemento plokštes ieškodami gyvųjų.

