Indijos geležinkelių atstovas A.K.Jainas sakė, kad informacijos apie sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nėra.

Nežinoma, dėl ko įvyko šis incidentas. Šiuo metu vyksta keleivių gelbėjimo operacija.

Praėjusią savaitę šiaurės Indijoje nuo bėgių nuriedėjus penkiems greitojo traukinio vagonams žuvo 22 žmonės. Keliomis dienomis vėliau nuo bėgių nulėkus keliems vagonams buvo sužeisti 81 asmenys.

Indijos geležinkelių tinklas yra ketvirtas didžiausias pasaulyje pagal ilgį. Traukiniai yra populiariausia indų susisiekimo priemonė: kasdien 9 tūkst. traukinių važinėja 23 mln. keleivių.

Vis dėlto šalyje traukiniai dažnai patenka į avarijas. Ekspertai mano, kad taip yra dėl nepakankamo geležinkelių finansavimo ir prastų saugumo standartų.

