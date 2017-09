Ši gauja „įvykdė daugiau nei 20 plėšimų ir vagysčių iš namų“ tokiuose rajonuose kaip Morumbis, kur sekmadienį vėlai vakare įvyko susišaudymas, nurodė saugumo pareigūnai. Liudininkai vietos žiniasklaidai pasakojo, kad šautuvais ginkluoti gaujos nariai įsiveržė į vieną namą ir paėmė įkaitais keturis žmones. Vėliau plėšikai mėgino pasprukti automobiliu, o policininkai juos nusivijo. Saugumo pareigūnų išplatintame pranešime nenurodoma, ar per susišaudymą nenukentėjo policininkai.











