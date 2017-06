Įkaitės drama Melburne laikoma „terorizmo incidentu“

Somaliečių kilmės vyras, paėmęs įkaite telefonu iškviečiamą prostitutę, pirmadienio vakarą buvo nukautas per susišaudymą su policija viename daugiabutyje.

Manoma, kad 29 metų užpuolikas Yacqubas Khayre'as to namo vestibiulyje pirmiausiai nužudė Kinijoje gimusį Australijos pilietį.

Policijos pranešime sakoma, kad įtariamasis padarė pareiškimų, „susijusių su (teroristų organizacija) „al Qaeda“. Be to, jis paskambino vienai vietos televizijai ir esą sakė: „Tai už IS, tai už „al Qaeda.“

„Vertiname tai kaip terorizmo incidentą“, – sakė Viktorijos valstijos policijos vyriausiasis komisaras Grahamas Ashtonas. Vis dėlto jis pridūrė, kad tyrėjai tebesiaiškina, ar šis išpuolis buvo suplanuotas, ar atsitiktinis.

„Nematome nieko, kas rodytų, kad jis buvo gavęs kokią nors žinią iš užsienio tai padaryti, bet, kita vertus, tyrimas dar tik prasidėjo. Esame paėmę medžiagos. Mes visa tai tikrinsime ir aiškinsimės“, – pažymėjo pareigūnas.

„Islamo valstybės“ propagandos agentūra „Amaq“ paskelbė pareiškimą, kuriuo ši grupuotė prisiima atsakomybę už išpuolį Australijoje.

„Melburno atakos Australijoje vykdytojas yra „Islamo valstybė“ karys. Jis įvykdė šią ataką atsiliepdamas į raginimus smogti (su IS kovojančios) koalicijos valstybių piliečiams“, – sakoma pranešime.

Tačiau G. Ashtonas pabrėžė, kad IS „visada linkusi pasinaudoti proga ir prisiimti atsakomybę, kai tik kažkas atsitinka“, todėl dar per anksti spręsti, ar ši grupuotė tikrai susijusi.

Pareigūnai reagavo į pranešimą apie viename daugiabutyje Melburno priemiestyje Braitone neva pasigirdusį sprogimą, bet vėliau paaiškėjo, kad žmonės išgirdo šūvį. Į incidento vietą atvykę policininkai vestibiulyje rado vyro lavoną.

„Vėliau jis išėjo iš buto, laikydamas lygiavamzdį šautuvą, ir pradėjo šaudyti į policiją prie įėjimo į butus, – pasakojo G.Ashtonas. – Jis apsikeitė šūviais su policija ir buvo mirtinai pašautas policijos įvykio vietoje.“

Pagrobta moteris nenukentėjo, bet per susišaudymą buvo sužeisti trys policininkai. Visgi jų sužalojimai nekelia pavojaus gyvybei.

Australijos pareigūnai nerimauja dėl šalyje didėjančios kovotojų atakų grėsmės

Jie teigia, kad nuo 2014 metų rugsėjo, kai šalyje buvo padidintas parengties galimiems išpuoliams lygis, pavyko užkirsti kelią 12 planuotų atakų. Kaltinimai buvo pateikti daugiau kaip 60 žmonių.

Vis dėlto keturi išpuoliai buvo įvykdyti, tarp jų – 2015 metais įvykęs incidentas, kai 15-metis nužudė vieną Sidnėjaus policijos darbuotoją.