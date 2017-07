Ieškomiausia „Islamo valstybės“ narė britė nori grįžti į tėvynę

Buvusi punk roko muzikantė su savo sūnumi išvyko į Siriją ir ten ištekėjo už dabar jau žuvusio džihadisto Junaido Hussaino. Kito IS kario žmona, Aisha, interviu SKY televizijai papasakojo, kaip pagrindine verbuotoja tapusi britė reagavo į žinią, kad negalės grįžti namo.

„Ji verkė, nes labai nori grįžti namo, bet „Islamo valstybė“ jai draudžia, dėl to, kad ji yra kario žmona, o tai reiškia, įsipareigojusi kariuomenei. Ji man pasakojo, kaip stipriai nori grįžti į savo šalį. Mūšyje ji neteko vyro ir viena augina sūnų“, – žurnalistams pasakojo IS džihadisto žmona.

