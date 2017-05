Pranešama, kad vienas žmogus žuvo. Kol kas nėra duomenų apie galimą teroro aktą, policija uždarė aikštės prieigas, nukentėjusiems teikiama pagalba.

Vairuotojas yra sulaikytas. Į žmonių minią Niujorko „Times“ aikštėje automobiliu įsirėžęs asmuo yra tarnavęs Jungtinių Valstijų karinės jūrų pajėgose ir yra žinomas teisėsaugai, pranešė miesto meras.

Pasak jo, institucijos nemano, kad tai buvo teroristinis išpuolis.

Manoma, kad tai atsitiktinė nelaimė. Į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos ir policijos mašinos.

