I. Trump kritikuojama dėl to, kad užėmė savo tėvo vietą G20 susitikime

Rusijos delegacijos atstovas į savo „Twitter“ paskyrą įdėjo nuotrauką, kurioje matoma Ivanka Trump, sėdinti savo tėvo vietoje G20 posėdžio metu Hamburge šeštadienį. Po šios nuotraukos publikavimo pasipylė kritiškos nuomonės.

Tačiau Vokietijos kanclerė Angela Merkel atmetė kritiką dėl šio sprendimo, sakydama, kad tokia praktika yra visiškai normali.

'Wait! Are you admitting you're giving our country away while @IvankaTrump sat in for you? Where did you go again?#TrumpTreason pic.twitter.com/e4NerF6rZj— B. K. Reimers (@Reimers_BK) July 10, 2017