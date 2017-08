Sahlas El Karibas bus stebimas, kol vyksta tyrimas. Sprendimas jį paleisti buvo priimtas, nes teismui nebuvo pateikta svarių įrodymų, kurie leistų šiam įtariamajam toliau taikyti kardomąjį kalinimą. S.El Karibas turės pareigūnams atiduoti savo pasą, kas savaitę lankytis teisme ir negalės išvykti iš Ispanijos. 34 metų marokietis S.El Karibas turi interneto kavinę Katalonijos regiono šiauriniame Ripolio mieste, kuriame užaugo dauguma dėl atakų Barselonoje ir Kambrilso kurorte įtariamų asmenų. S.El Karibas buvo sulaikytas po to, kai tyrimą atliekantys pareigūnai išsiaiškino, kad jis pirko lėktuvų bilietus keliems atakas surengusios džihadistų kuopelės nariams. Susiję straipsniai: Barselonoje buvo planuojamas kur kas didesnis išpuolis Dvi didžiausios teroro atakos Ispanijoje: asmuo, kuris sieja Barselonos ir Madrido atakas Antradienį teisėjas nurodė paleisti į laisvę dar vieną iš keturių įtariamų, o kitiems dviem pratęsė areštą be teisės būti paleistiems už užstatą. Dar aštuoni su šiomis atakomis siejami įtariamieji yra negyvi. Šešis iš jų nukovė policijos pareigūnai, o du žuvo per atsitiktinai įvykusį sprogimą viename iš namų pajūrio miestelyje Alkanare, esančiame į pietus nuo Barselonos.

