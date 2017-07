Hamburge G-20 renginį ruošiasi sutikti protestai „Sveiki atvykę į pragarą“

Antradienį vėlai vakare riaušių policijai teko panaudoti vandens patranką ir pipirinius purškalus, kad išsklaidytų nesankcionuotą protestuotojų stovyklą; per smurtinį susirėmimą penki žmonės buvo sužeisti, be to šiame šiauriniame Vokietijos uostamiestyje laukiama dar didesnių neramumų.

Laukiama iki 100 tūkst. demonstrantų per dvi dienas truksiantį, penktadienį prasidėsiantį G-20 viršūnių susitikimą, į kurį atvyks ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas bei kitų valstybių vadovai.

Hamburge, antrajame pagal dydį Vokietijos mieste, sutelkta apie 20 tūkst. policininkų, aprūpintų riaušių įranga, šarvuotais automobiliais, sraigtasparniais, stebėjimo dronais.

Įrengtas neramiųjų sulaikymo centras, kuriame tilptų maždaug 400 žmonių, budės sulaikymo procedūroms įteisinti teisėjai.

Jau paskelbta apie 30 būsimų demonstracijų, kurias rengia vadinamieji antiglobalistai, aplinkosaugos organizacijos, profesinės sąjungos, studentai, bažnytinės grupės.

Tikimasi, kad dauguma jų bus taikios, bet radikalieji kairuoliai ir „juodojo bloko“ anarchistai paprastai susiremia su policija, apmėto pareigūnus akmenimis, buteliais, deglais.

Protestų „Welcome to Hell“ organizatorius Andreas Blechschmidtas sako, kad jo devizas yra „kovinga žinia.., bet taip pat simbolizuoja tai, kad G-20 valstybių politika pasaulyje yra kalta dėl pragariškų sąlygų: bado, karo ir klimatinių nelaimių“.

Pasak A.Blechschmidto, aktyvistai stengsis blokuoti priėjimą prie viršūnių susitikimo vietos, taip pat, kaip įprasta, „pasilieka sau teisę koviniam pasipriešinimui“ policijai.

Kanclerė Angela Merkel pažymėjo, kad taikias demonstracijas reikia gerbti, bet „naudojantieji smurtą iškraipo demokratiją“.