H. Clinton: dėl mano pralaimėjimo rinkimuose kalti Rusijos programišiai

Duodama interviu, Demokratų partijos iškelta kandidatė į JAV prezidento postą nurodė, kad dėl jos pralaimėjimo pernai vykusiuose rinkimuose kalti Rusijos ir FTB direktoriaus Jameso Comey veiksmai, rašo CNN.

D. Trumpas, savo ruožtu, retai ištveria bent kelias dienas neprisiminęs įspūdingo savo laimėjimo ir nepranešęs kokių nors nebūtinai patikimais įrodymais pagrįstų naujienų, pavyzdžiui, apie tai, kaip neteisėti balsai lėmė H. Clinton pergalę tiesioginiuose rinkimuose.

JAV prezidentas ypač jautriai reaguoja į menkiausią užuominą, kad jo pergalė galbūt nėra visiškai teisėta. Nepaisant to, H. Clinton, atrodo, suteikia savo šalininkams vis daugiau priežasčių žvelgti į D. Trumpą kaip į neteisėtai iškilusį lyderį.

Atsikirto socialiniame tinkle

Nepanašu, kad D. Trumpas lengvai praleistų progą pakomentuoti kritiškas H. Clinton pastabas apie jo, kaip šalies prezidento, darbą, įskaitant ir tvirtinimą, kad D. Trumpas tiesiog nėra tinkamas užimamam postui.

Kiekvienas H. Clinton pareiškimas sulaukia atgarsio D. Trumpo pamėgtame socialiniame tinkle „Twitter“.

„Dėl FTB direktoriaus J. Comey H. Clinton kaip reta nuskilo – juk jis suteikė jai progą išsisukti nuo daugelio ydingų veiksmų pasekmių! Melaginga D. Trumpo ryšių su Rusija istorija buvo naudojamasi teisinantis dėl pralaimėtų rinkimų. Tačiau galbūt D. Trumpas tiesiog sugebėjo surengti puikią kampaniją?“ – rašoma vienoje „Twitter“ žinutėje.

