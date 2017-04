Grėsmė tūkstančiams: „Islamo valstybė“ turi biblinį tvaną galintį sukelti ginklą

An ISIS fighter

Pirmieji mūšiai baigėsi greitai. Dengiami JAV karinių sraigtasparnių „Apache“, SDP kovotojai per tris dienas užėmė pietinę prieigą prie Tabkos užtvankos, dar vadinamos Eufrato užtvanka, rašo „The Daily Beast“.

„Užėmus Tabkos užtvanką, Raka bus izoliuota iš trijų pusių. Tai suteiks SDP strateginį pranašumą ir startinę aikštelę, būtiną miesto išvadavimui“, - savo pranešime teigė JAV vadovaujamos koalicijos štabas.

Kol abi pusės ruošėsi ilgai apgulčiai, į darbą buvo paleisti abiejų pusių propagandos įrankiai. Visi šaltiniai vienbalsiai teigė, kad antžeminiai mūšiai prie Tabkos užtvankos aprimo. Tačiau didelį pagreitį įgavo žodžių mūšiai: tiek SDP, tiek „Islamo valstybė“ užtvankos ir milijonų litrų vandens įtaką mėgino pakreipti savo naudai. Maža to, į audringą informacijos srautą įsiliejo ir aktyvistų organizacijos, skleidžiančios paniką ir kaltinimus.

Nėra tiksliai aišku, kas sako tiesą. Abi pusės trokšta, kad pasaulis patikėtų, kad jos siekia apsaugoti užtvanką, o jų priešas nori ją sugriauti ir išlaisvinti pražūtingą bangą.

Kova dėl Tabkos ir jos užtvankos brendo jau seniai. Nuo pilietinio karo pradžios mažai gyventojų turinčioje centrinėje Sirijos dalyje, įskaitant ir 60 tūkst. gyventojų turintį Tabkos miestą, dominavo „Islamo valstybė“. Tačiau per pirmus trejus konflikto metus Sirijos vyriausybei pavyko išsaugoti oro pajėgų bazę, esančią visai šalia Tabkos.

2014 metų rugpjūtį po kruvinų mūšių „Islamo valstybė“ pagaliau perėmė šią oro pajėgų bazę ir nurėžė galvas 200 Sirijos karių, kurie ten buvo paimti į nelaisvę. Trejus metus „Islamo valstybė“ visiškai kontroliavo Tabką, aerodromą ir užtvanką.

Šis miestas – savotiškas Rakos atitvaras iš vakarinės pusės. Ši užtvanka aprūpina elektra šimtus tūkstančių miesto gyventojų, tarp kurių potencialiai yra ir tūkstančiai „Islamo valstybės“ narių. Kovos su terorizmu koalicijos duomenimis, ši teroristinė grupuotė užtvankoje taip pat buvo įkūrusi savo štabą, apmokymų vietą ir laikiną kalėjimą.

Netgi po pastarojo SDP puolimo „Islamo valstybė“ tebekontroliuoja didžiąją dalį užtvankos, įskaitant valdymo patalpas. Tuo tarpu sukilėliai yra užėmę abu užtvankos galus, kuriuose yra keli slenksčiai – palengvinimo vožtuvai, per kuriuos galima nuleisti vandenį iš Asado ežero, kad būtų sumažintas pačiai užtvankai tenkantis spaudimas.

SDP slenksčių kontrolė ir beveik nuolat virš Rakos ir Tabkos skraidantys JAV bei jų sąjungininkų kariniai lėktuvai suteikia koalicijai gerų šansų kontroliuoti užtvankos – tuo pačiu ir Rakos bei kitų pasroviui esančių miestų – likimą.

Jei užtvanka dėl aplaidumo ar tyčinės atakos sugriūtų, vanduo iš Asado ežero užtvindytų Raką ir pražudytų ar be namų paliktų tūkstančius žmonių. Jungtinės Tautos (JT) yra įspėjusios, kad užtvankos griūties sukeltas potvynis savo mastu prilygtų bibliniam tvanui. Tai tikrai pakenktų koalicijos įvaizdžiui ir sužlugdytų jos populiarumą Sirijoje.

Jei laikysime užtvanką ginklu, tuomet jis bus dviašmenis, galintis pakenkti tiek priešui, tiek valdytojui: abi konflikto pusės siekia, kad jas palaikytų vietos gyventojai, tačiau nė viena iš jų negali būti tikra, kam vietos gyventojai suvers kaltę dėl kilusio potvynio.

Tiek „Islamo valstybė“, tiek koalicija neabejotinai supranta šią tiesą. 2014 metais „Islamo valstybė“ kurį laiką kontroliavo milžinišką ir, kai kurių ekspertų teigimu, struktūriškai pažeistą užtvanką šalia Mosulo miesto Irake. Iškalbinga tai, kad „Islamo valstybė“ nesiėmė jokių akivaizdžių mėginimų susilpninti šią užtvanką. Šiandien šį milžinišką statinį kontroliuoja irakiečių pajėgos, kurios aktyviai jį remontuoja.

Po SDP puolimo prieš Tabką Rakoje kurį laiką buvo dingęs vanduo ir elektra. Mieste pasklido gandai, kad nustojo veikusios Eufrato užtvankos sistemos ir kad visam statiniui iškilo pavojus sugriūti. Aktyvistai iš Sirijos žmogaus teisių observatorijos (Syrian Observatory for Human Rights) pranešė „stebėję sumaištį ir paniką“ Rakoje ir pažymėjo, kad tiek daug gyventojų mėgino pabėgti iš miesto, jog „Islamo valstybės“ patruliai negalėjo jų visų sulaikyti.

Dingstanti elektra ir nerimas dėl užtvankos būklės užvaldė Rakos gyventojus. „Dominuoja pasipiktinimas“, - teigė observatorija.

Kovos su „Islamo valstybe“ aktyvistų organizacija „Raqqa Is Being Slaughtered Silently“ teigė, kad SDP ir JAV vadovaujama koalicija tyčia bombarduoja užtvanką ir iškraipo pranešimus apie tikrąją užtvankos būklę, kad sustiprintų gyventojų pasipiktinimą ir nukreiptų jį prieš „Islamo valstybę“.

„Panašu, kad koalicija nenori, jog inžinieriai suremontuotų užtvanką, nes ji pasitarnauja kaip spaudimo įrankis prieš „Islamo valstybę“, - kovo 28 dieną socialiniame tinkle „Twitter“ rašė „Raqqa Is Being Slaughtered Silently“.

Savo ruožtu „Islamo valstybė“ bando įtikinti, kad koalicija siekia, jog Rakos gyventojai bijotų užtvankos – taip ji tikisi, kad tariama koalicijos propaganda atsigręš prieš ją pačią.

Kovo 26 dieną „Islamo valstybę“ palaikanti naujienų agentūra „Amaq“ išplatino vaizdus, kuriuose neva užfiksuotos JAV antskrydžio prieš užtvankos kontrolės punktą pasekmės. Šiuose vaizduose buvo kadrų, kuriuose matyti ugnies nuniokotas kontrolės pultas, taip pat nuotraukų, kuriose esą matyti amerikiečių gamybos bombos BLU-109, skirtos itin saugomiems taikiniams, įskaitant ir užtvankas, fragmentai.

Tačiau nepriklausomas Sirijos ekspertas Tomas Cooperis, parašęs kelias knygas apie Artimųjų Rytų karus ore, „The Daily Beast“ sakė abejojantis „Islamo valstybės“ pareiškimais, kad amerikiečiai numetė bombas BLU-109 ant valdymo patalpų. „Mano nuomone, kontrolės patalpai padaryta žala yra nesuderinama su tokio ginklo smūgiais, - sakė T. Cooperis. – Viduje viskas būtų ištaškyta, o ne tik apdegę“.

JAV vadovaujama koalicija pripažino, kad nuo 2016 metų gruodžio Tabkoje ir aplink ją bei netoli Rakos iš oro sudavė daugiau kaip 300 smūgių, tačiau ji neigė atakavusi užtvanką. „Koalicija imasi visų atsargumo priemonių, kad užtikrintų Tabkos užtvankos integralumą, - kovo 27 dieną socialiniame tinkle „Twitter“ rašė štabas. – Mūsų žiniomis, užtvankos struktūros nebuvo pažeistos“.

SDP tvirtino, kad jos pajėgos kovo 29 dieną puolė skubiai taisyti nukentėjusius užtvankos slenksčius, kuriuos kontroliuoja netoli Tabkos, ir darbus nutraukdavo tik tam, kad pasislėptų nuo „Islamo valstybės“ apšaudymo.

Tačiau kai SDP socialiniame tinkle „Twitter“ išplatino vieną nuotrauką, kurioje, jos teigimu, matyti, kaip jos kariškiai inspektuoja vieną slenkstį ar panašų statinį, „Raqqa Is Being Slaughtered Silently“ pareiškė, kad ši fotografija yra suklastota. „Tai melas, - teigė organizacija. – Tai ne Eufrato užtvanka“.

Kovo 28 dieną „Islamo valstybė“ vėl įsitraukė į propagandos mūšį, pademonstruodama, kaip susiderėjo su SDP dėl trumpų paliaubų, kad galėtų atsivežti užtvankos prižiūrėtoją Ahmedą Al Husseiną, kuris buvo paprašytas patikrinti užtvanką, kurią neva apgriovė koalicija.

Tačiau įvyko tragedija – ar bent jau tuo pasaulį nori įtikinti organizacija „Raqqa Is Being Slaughtered Silently“. Ši aktyvistų grupė pranešė, kad per A. Al Husseino vizitą prieš užtvanką buvo surengtas koalicijos antskrydis, kurio metu prižiūrėtojas žuvo. „The Daily Beast“ patikrinti šio pranešimo iš nepriklausomų šaltinių negalėjo.

Atakuodama užtvanką ir dangstydama šias atakas – kad sumažintų vietos gyventojų paramą islamistams, kontroliuojantiems pagrindinę užtvankos dalį – koalicija „rizikuoja milijonų žmonių Rakoje ir Sirijoje gyvybėmis“, - socialiniame tinkle „Twitter“ rašė minėta aktyvistų organizacija.

Arba, galbūt, „Islamo valstybė“ yra atsakinga už rizikavimą šiomis gyvybėmis, kai mėgina kaltę dėl užtvankos apgadinimo suversti sukilėliams ir jų rėmėjams amerikiečiams – jei užtvankai iš tikrųjų buvo padaryta didžiulė žala.

Žodiniame kare dėl strateginės užtvankos, žvelgiančios į šios islamistų grupuotės sostinę ir galutinę tvirtovę, pareiškimai gimsta kulkos greičiu. Tačiau tiesa yra viena iš galimų aukų.