Sekmadienį vyksianti operacija leis saugiai nukenksminti 1400 tonų britų gamybos bombą, kuri, pasak Vokietijos žiniasklaidos per karą buvo praminta „Wohnblockknacker“ („gyvenamųjų kvartalų naikintoja“) dėl to, kad galėjo sunaikinti ištisas gatves arba pastatus. Nesprogusi bomba rasta antradienį vykstant statyboms, visai netoli Getės universiteto Vestendo padalinio Frankfurte, pranešime skelbia policija. Radinio vietą saugo policija ir „šiuo metu nėra jokio pavojaus“. Pasak policijos, sprogmuo buvo „HC 4000“, galinga bomba, – tokias per antskrydžius mėtė Britanijos pajėgos. „Sprogmuo didesnis, dėl to privalome imtis platesnės evakuacijos priemonių“, – sakė policija. Vismaro gatvė, kurioje rasta ta bomba, yra netoli miesto centro ir vos už pustrečio kilometro nuo prekybos centro „Zeil“. Praėjus jau daugiau kaip 70 metų nuo karo, nesprogusių bombų vis teberandama Vokietijos žemėje, – toks yra intensyvaus sąjungininkų aviacijos bombardavimo nacių Vokietijoje palikimas. Vienas didžiausių evakavimų buvo pernai per Kalėdas, kai, aptikus nesprogusią britų bombą, Augsburge buvo evakuota 54 tūkst. gyventojų. Gegužę teko evakuoti apie 50 tūkst. gyventojų Hanoveryje, nusprendus vietoje neutralizuoti Antrojo pasaulinio karo laikų bombą.

