Tai didžiausia Vokietijoje tokio pobūdžio evakuacija po karo, sakė Frankfurto saugumo vadovas Markusas Frankas. 1,8 tonos britų bomba, kuri, pasak Vokietijos žiniasklaidos, buvo praminta blokbasteriu, nes gali nušluoti nuo žemės paviršiaus ištisas gatves, buvo rasta antradienį, vykdant statybos darbus. Policija nuo to laiko saugo bombos vietą, kuri yra netoli miesto centro ir pagrindinio parduotuvių rajono.

Žmonės iš pastatų 1,5 km spinduliu turėjo evakuotis iki 6 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku, bet ir po šio termino evakuacijos zonoje vis atsiranda žmonių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių liko. Vidurdienį pareigūnai dar negalėjo duoti leidimo į zoną įžengti sprogmenų neutralizavimo komandoms.

Minimame miesto rajone gyvena daug garsių bankininkų, tarp jų – Europos centrinio banko vadovas Marijus Dragis. Vis dėlto žinoma, kad M. Dragis savaitgalius leidžia ne mieste. Evakuacijos zonoje taip pat yra dvi didelės ligoninės, kurių vienoje yra didelis naujagimių skyrius. Šių ligoninių pacientai ir kūdikiai šeštadienį buvo perkelti į kitus medicinos centrus. Rastoje didžiulėje bomboje, HC 4000, yra 1,4 t sprogmenų. Nors policija sako, kad didelio pavojaus nėra, dėl bombos dydžio pareigūnai nori užkirsti kelią ir mažiausiai rizikai. Po karo praėjo daugiau kaip 70 metų, bet Vokietijoje ir dabar nuolat randama nesprogusių karo laikų bombų. Šeštadienį 21 tūkst. žmonių teko evakuoti šalies vakaruose esančiame Koblenco mieste, kur specialistai neutralizavo nesprogusį karo laikų amerikiečių sviedinį. Gegužės mėnesį dėl kelių bombų neutralizavimo operacijos 50 tūkst. gyventojų turėjo palikti savo namus Hanoveryje Vokietijos šiaurėje. Viena didžiausių tokio pobūdžio evakuacijų įvyko per 2016 metų Kalėdas: dėl nesprogusios karo laikų britų bombos 54 tūkst. gyventojų buvo evakuota pietiniame Augsburgo mieste.

