Floridos okeanariume nugaišo didžiosios orkos patinas Tilikumas, siejamas su trijų žmonių žūtimi

Viename JAV okeanariume laikytas didžiosios orkos patinas Tilikumas, siejamas su trijų žmonių žūtimi ir išgarsėjęs dėl 2013 metų dokumentinio filmo „Blackfish“, kuriame kritikuojamas šių didžiulių gyvūnų laikymas nelaisvėje, penktadienį nugaišo, pranešė bendrovė „SeaWorld“.

Kelis pramogų parkus Jungtinėse Valstijose valdanti „SeaWorld“ nurodė, kad Tilikumas, gyvenęs okeanariume Floridos mieste Orlande, nuo kovo sirgo plaučių bakterine infekcija.

Šis apie 36 metų gyvūnas buvo sugautas 1983-aisiais prie Islandijos krantų ir nuo tada laikytas okeanariumuose.

„Tilikumas užgeso anksti šį rytą, sausio 6-ąją, apsuptas dresuotojų, prižiūrėtojų ir veterinarų, apskritą parą teikusių jam pasaulinio lygio priežiūrą“, – sakoma „SeaWorld“ tinklapyje paskelbtame pranešime.

„Tilikumas užėmė ir toliau užims ypatingą vietą „SeaWorld“ šeimos, taip pat milijonų žmonių visame pasaulyje, kuriuos jis įkvėpdavo, širdyse“, – sakė bendrovės prezidentas ir generalinis direktorius Joelis Manby.

Oficiali orkos mirties priežastis bus paskelbta tik atlikus palaikų tyrimą, pažymėjo „SeaWorld“.

Bendrovė atkreipė dėmesį, kad Tilikumas buvo priartėjęs prie didžiųjų orkų tikėtinos gyvenimo trukmės ribos, o „jo sveikata buvo labai pašlijusi“.

Gyvūnų teisių organizacija „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) penktadienį savo „Twitter“ žinutėje paskelbė Tilikumo nuotrauką ir parašė: „Ilsėkis ramybėje, Tilikumai. Nebegyvas po trijų dešimtmečių vargingo gyvenimo.“

Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės indėnų kalba Tilikumo vardas reiškia „draugas“.

© Reuters/ Scanpix

Šis 5 t svėręs gyvūnas buvo stambiausia nelaisvėje laikoma didžioji orka.

Pražūtingi incidentai

2010 metais Tilikumas sugriebė „SeaWorld“ dresuotoją Dawn Brancheau už kaselės ir nutempė po vandeniu. Moteris nuskendo pašiurpusių žiūrovų akivaizdoje, baigiantis pasirodymui Orlando okeanariume.

Orka, meiliai vadinta Tiliu, taip pat siejama su vieno laikino dresuotojo žūtimi 1991 metais Kanadoje įsikūrusiame okeanariume „Sealand of the Pacific“. Dar vienas vyras žuvo 1999 metais, kai įsibrovė į „SeaWorld“ nedarbo valandomis, norėdamas paplaukioti su jūrų žinduoliais.

Tilikumas rodomas televizijos CNN 2013 metų dokumentiniame filme „Blackfish“, kuriame pasakojama apie minėtus mirtinus incidentus ir siekiama pademonstruoti neigiamus laikymo nelaisvėje padarinius stambiems jūrų gyvūnams.

Gyvūnų teisių organizacijos teigia, kad orkos laikomos per mažuose baseinuose, netinkamai maitinamos ir verčiamos atlikti triukus.

Dėl visuomenės spaudimo „SeaWorld“ pernai kovą paskelbė nutraukiantis orkų veisimo programą ir nebelaikysianti šių gyvūnų nelaisvėje, kai išmirs dabartinė okeanariumų gyventojų karta.

Nugaišus Tilikumui, trijose „SeaWorld“ įstaigose – Orlande, San Antonijuje (Teksase) ir San Diege (Kalifornijoje) – tebegyvena 22 orkos.