Kisimio mieste vienas policijos pareigūnas buvo nušautas, o kitas sunkiai sužeistas, kai mėgino patikrinti kelis įtartinus asmenis. Po šio incidento trys įtariamieji buvo sulaikyti, ketvirto ieškoma.

Kisimio policijos viršininkas Jeffas O'Dellas per spaudos konferenciją sakė, kad pareigūnai Samas Howardas ir Matthew Baxteris buvo pašauti, kai tikrino įtartinus asmenis Kisimio miesto rajone, žinomame kaip aktyvus narkotikų prekybos centras. Pasak J.O'Dello pareigūnai neturėjo galimybės atsišaudyti.

Policijos viršininkas sakė, kad trejus metus policijoje dirbęs M. Baxteris vėliau mirė ligoninėje, o 10 metų policijoje dirbančio S. Howardo būklė sunki.

Per kitą incidentą šiaurės rytiniame Džeksonvilio mieste buvo pašauti du policininkai, reagavę į pranešimą apie pasigirdusius šūvius.

Žinia apie Džeksonvilyje pašautus pareigūnus buvo gauta per spaudos konferenciją, surengtą J. O'Dello prie ligoninės, į kurią buvo atvežti Kisimyje pašauti policininkai.

„Teisėsaugai dabar sunkus metas, – sakė J. O'Dellas. – Darosi sunku dirbti.“

