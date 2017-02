Filipinų gamyklos komplekse įsiplieskus gaisrui sužeisti daugiau kaip 120 žmonių

Į pietus nuo Manilos esančioje didžiulėje gamykloje įsiplieskus gaisrui nukentėjo daugiau kaip 120 darbuotojų, tarp jų du japonai, o dar mažiausiai vienas asmuo dingo, ketvirtadienį pranešė vienas pareigūnas.

„House Technology Industries“ gamykloje kilęs gaisras jau suvaldytas, tačiau praėjus beveik parai nuo jo pradžios vis dar nebuvo numalšintas. Incidentas įvyko Cheneral Triaso mieste Kavitės provincijoje, sakė gubernatorius Jesus Crispinas Remulla.

Ugniagesiai tikisi vėliau ketvirtadienį įeiti į šešių hektarų sklype esančio apdegusio fabriko patalpas ir jas apžiūrėti.

Pasak J.C.Remullos, keturių sužeistųjų būklė yra kritinė, be to kai kurie darbuotojai, bandydami išsigelbėti nuo gaisro, šokinėjo per trijų aukštų pastato langus. Šiame fabrike gaminamos surenkamų namų dalys, eksportuojamos į Japoniją.

„Negalime daryti jokių išvadų, kol ten dar siautėja ugnis, bet aukų nėra“, – sakė jis paklaustas, ar visą naktį liepsnojusioje gamykloje gali būti įstrigusių darbuotojų. Pasak jo, „esame pasiruošę blogiausiam“.

Gaisras veikiausiai įsiplieskė sugedus vienai mašinai, dėl to fabriko patalpoje, kur laikomos degiosios medžiagos, kilo virtinė nedidelių sprogimų. Tuo metu kaip tik keitėsi darbuotojų pamainos, kurių kiekvienoje dirba po maždaug 3 500 žmonių.

Naktinį dangų užpildė daugybė juodų dūmų, o gamykla skendėjo ryškiai raudonose liepsnose. J.C.Remulla nurodė, kad gamykloje, kuri yra didžiausia Kavitės provincijoje, dirba apie 15 tūkst. žmonių.

Kompanijos pareigūnai bandė išsiaiškinti, ar nedingo daugiau jų darbuotojų. Užsiliepsnojęs fabrikas įsikūręs specialiojoje ekonomikos zonoje Cheneral Triaso mieste, esančiame apie 26 km į pietus nuo Manilos.

2015 metais šiauriniame Manilos priemiestyje įsikūrusiame guminių šlepečių fabrike įsiplieskus gaisrui žuvo 72 žmonės. Tuometis prezidentas Benigno Aquino III nurodė atidžiai ištirti beveik 300 tūkst. gamyklų Maniloje. Jo įsakymu buvo pateikti kaltinimai „Kentex Manufacturing Corp.“ savininkams ir vietos pareigūnams, kurie, pasak jo, ignoravo faktą, kad šioje gamykloje nebuvo laikomasi saugumo reikalavimų.

Gaisras „Kentex“ gamykloje buvo viena skaudžiausių nelaimių šalies istorijoje nuo 1996 metų, kai viename Manilos klube įsiplieskus liepsnoms žuvo 162 žmonės.