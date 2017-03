Europos Parlamentas uždegė žalią šviesą beviziam režimui su Ukraina

Ukrainos pasą turintys asmenys galės patekti į Europos Sąjungos teritoriją ir išbūti joje iki 90 dienų, 180 dienų laikotarpyje, skelbiama EP išplatintame pranešime kovo 1 dieną.

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje tai pavadino „formaliu, tačiau labai svarbiu žingsiu“.

Important step on the road to a decision that is long-awaited in Ukraine! Now it`s time for EU Council and the European Parliament to decide— Петро Порошенко (@poroshenko) February 28, 2017