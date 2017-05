Europolas: „Islamo valstybė“ kuria savo socialinį tinklą

Vykdant kampaniją prieš ekstremistinį turinį internete, aptikta nauja IS platforma, trečiadienį sakė Europolo vadovas Rob Wainwright. Taip islamistai esą reaguoja į didėjantį žvalgybų, policijos ir technologijų koncernų, mėginančių užkirsti kelią IS propagandos skleidimui internete, spaudimą. R. Veinraitas nepasakė, ar yra techniškai sudėtingiau iš tinklo pašalinti atskirą IS platformą nei pažaboti džihadistų komunikaciją įprastais kanalais internete.

IS iki šiol savo žinias pirmiausiai skleidė per visiems prieinamus tinklus. Atsakomybę dėl teroro atakų ekstremistai dažnai prisiima per jai artimą agentūrą „Amak“. Savo komunikacijai islamistai pernai ypač aktyviai naudojosi pirmiausiai „Telegram“ programėle.

Tokios bendrovės, kaip „Facebook“ ir „Google“ politikų buvo spaudžiamos imtis priemonių prieš ekstremistinį turinį savo tinkluose ir apsunkinti koduotą tokių grupuočių kaip IS komunikaciją. Pasak R. Veinraito, čia yra pažangos. Tačiau vis dar platinami kraują stingdantys vaizdo įrašai. IS internete paskelbtuose įrašuose ne kartą buvo rodomos žmonių egzekucijos.