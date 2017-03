Europa netveria džiaugsmu po olandų pasirinkimo: mums jūsų reikia

Europos Sąjungos lyderiai, atrodo, lengviau atsikvėpė, sužinojus, kad parlamento rinkimus užtikrinai laimėjo dabartinio premjero M. Rutte vadovaujama dešinioji Liberalų partija (VVD), kuri ir formuos koaliciją Nyderlandų parlamente.

Socialiniame tinkle „Twitter“ po apklausų ir pirminių rezultatų paskelbimo iškart pasipylė ES lyderių neslėpiamas džiaugsmas dėl tokių rinkimų rezultatų.

Europos Komisijos pirmininko Jeano Claude‘o Junckero atstovas spaudai Margaritis Schinas teigia, kad J. C. Junckeras jau kalbėjosi su dabartiniu Nyderlandų ministru pirmininku Marku Rutte ir pasveikino jį su „akivaizdžia pergale“: „balsavimas už Europą, balsavimas prieš ekstremistus“.

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande‘as taip pat sveikina Nyderlandų ministrą pirmininką Marką Rutte‘ę su pergale rinkimuose ir teigia, kad tai „užtikrinta pergalė prieš ekstremizmą“, skelbia „Associated Press“.

Štai ką po dabartinio Nyderlandų premjero pergalės prieš skandalingąjį ultradešiniųjų politiką Geertą Wildersą ketvirtadienio paryčiais pareiškė Prancūzijos prezidentas: „Atvirumo, pagarbos kitam, tikėjimo Europos ateitimi vertybės – vienintelis deramas atsakas į nacionalistinius impulsus ir izoliavimosi politiką, drebinančių šiandieninį pasaulį“. Jau balandį Prancūzija rinks naują prezidentą. Neblogi rezultatai juose prognozuojami už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos agituojančiai ir imigraciją stabdyti žadančiai ultradešinės politikei Marine Le Pen.

Tiek M. Rutte, tiek G. Wildersas trečiadienį Nyderlandų parlamento rinkimus vaizdavo kaip nusistovėjusios politikos ir populistinių idėjų kovą. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Marcas Ayrault sako, kad Nyderlandų parlamento rinkimų rezultatai labai gera žinia „stipresnei Europai“.

Nyderlandų premjerą su užtikrinta pergale sveikina ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Skelbiama, kad Vokietijos politikos vadovė M. Rutte‘ę su pergale pasveikino telefonu. Kaip teigia kanclerės atstovas spaudai Steffenas Seibertas: „Nekantriai laukiu, kada galėsime kartu dirbti kaip bičiuliai, kaimynai ir europiečiai“.

Italija džiūgauja: „Nexit“ nebus. Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ pasidžiaugė: „Nexit“ nebus! Prieš Europos Sąjungą pasisakanti politinė jėga pralaimėjo rinkimus Nyderlanduose. Nugalėjo bendros pastangos pakeisti ir prikelti Sąjungą“.

No #Nexit La destra anti UE ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) March 15, 2017

Buvęs Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas, besiruošiantis svarbiems rinkimams Vokietijoje, teigia jaučiąs palengvėjimą: „G. Wildersas ir negalėjo laimėti tų rinkimų. Man tikrai palengvėjo, tačiau privalome ir toliau kovoti už atvirą ir laisvą Europą“.

Vokietijos užsienio reikalų ministerija taip pat išreiškė džiaugsmą dėl tokios Nyderlandų rinkimų baigties ir pranešė, kad tai geros naujienos, prisidėsiančios prie Europos stiprybės.

Large majority of Dutch voters have rejected anti European populists. That's good news. We need you for a strong #Europe! #tk2017 @MinBZ

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 15, 2017