Europa išvengė dar vieno sukrėtimo: Nyderlanduose populizmas sulaukė pasipriešinimo

Nyderlandų parlamento rinkimuose vis dar skaičiuojami balsai, tačiau jau suskaičiavus 93.5% balsų dabartinio premjero M. Rutte pergalė yra užtikrinta, jo partijai, kaip atrodo dabar, pavyks laimėti 32 vietas parlamete.

Dėl antrosios vietos vis dar vyksta įtempta kova, tačiau jau dabar atrodo, kad G. Wilderso vadovaujama Laisvės partija (PVV) gaus 20 mandatų, Krikščionių demokratų kreipimasis“ ir Demokratų partijai (D66) turėtų tekti po 19 mandatų.

Nyderlandų premjeras M. Rutte žurnalistams sakė, kad rinkimų rezultatai, kurių metu jis lengvai laimėjo prieš populistą G. Wildersą rodo, kad žmonės tvirtai tarė ne „ne neteisingam populizmui“.

M. Rutte partija parado 9 mandatus iš turėto 41, tačiau liko stipriausia politine jėga. „Gražiausia yra tai, kad mes esame didžiausi", - sakė premjeras. Dabar dešinieji liberalai galės tęsti savo politiką. Turėdamas omenyje G. Vildersą, jis sakė: „Šiandien tai buvo demokratijos pergalė". Olandų rinkėjai, anot M. Rutte tarė „ne" blogajam populizmui.

Rinkimai Nyderlanduose G. Wildersas: manęs dar neatsikratė G. Wildersas per kampaniją žadėjo uždaryti sienas musulmonams imigrantams, taip pat uždaryti mečetes, uždrausti pardavinėti Koraną ir išvesti šalį iš Europos Sąjungos.Jis padėkojo jį palaikiusiems rinkėjams žinute socialiniame tinkle „Twitter“. Jo partijai pavyko padidinti savo mandatų skaičių parlamente iki 19. PVV 2012-ųjų rinkimuose buvo gavusi 15 vietų, tačiau kadenciją baigiančiame parlamente jų sumažėjo iki 12.„Laimėjome vietų. Pirmoji pergalė pasiekta. Ir M. Rutte manęs dar neatsikratė“, – sakė jis.Numatydamas, kad derybos dėl koalicijos gali užsitęsti kelias savaites ar net mėnesius, G. Wildersas ankstų ketvirtadienį pasisiūlė dirbti su naująja vyriausybe.„Visgi norėčiau valdyti (valstybę) kartu kaip PVV, jei tai įmanoma. Bet jei tai nesuveiks...paremsime kabinetą, kur reikės, dėl mums svarbių klausimų“, – sakė jis.Dauguma kitų partijų lyderių, įskaitant M. Rutte, pažadėjo nedirbti kartu su G. Wildersu, ir pasmerkė jo kurstytojišką retoriką bei nesiskaitymą su kitais. J. C. Junckeris sveikina Nyderlandus Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris trečiadienį pasveikino Nyderlandus, „balsavusius prieš ekstremistus“.Tai jis pareiškė balsavusių rinkėjų apklausoms rodant, kad Nyderlandų premjeras Markas Rutte aplenkė kraštutinių dešiniųjų pažiūrų populistą Geertą Wildersą. „@JunckerEU ką tik kalbėjosi su @markrutte ir pasveikino jį su aiškia pergale: balsavimas už Europą, balsavimas prieš ekstremistus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J.-C.Junckerio atstovas spaudai Margaritis Schinas.Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad M.Rutte liberalios pakraipos Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD) smarkiai lenkia G.Wilderso antiislamišką ir antiimigracinę Laisvės partiją (PVV).Tokie rezultatai buvo džiugiai sutikti Briuselyje, nes šis balsavimas Nyderlanduose buvo laikomas savotišku lakmuso popierėliu, parodysiančiu kraštutinių dešiniųjų ir populistinių partijų populiarumą prieš vėliau šiais metais Prancūzijoje ir Vokietijoje vyksiančius rinkimus.„Sveikas protas davė atkirtį“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnas, pageidavęs likti neįvardytu.Po dvigubo sukrėtimo, kurį patyrė dėl „ Brexit“ referendumo Didžiojoje Britanijoje ir Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose, „ ES tampa stabilumo ir blaivaus proto ramsčiu beprotiškame pasaulyje“, pridūrė šaltinis.Kai buvo pradėti skelbti balsavusių olandų apklausų rezultatai, Europos Parlamento atstovas spaudai Jaume Duchas Guillot socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „2017-ieji – tai ne 2016 metai“. Kaip gali atrodyti koalicija? Partijos, Nyderlandų parlamente iškovojusios didžiausią mandatų skaičių, lyderis Markas Rutte bus tas, kuris vadovaus formuojant naują vyriausybę. Greičiausiai VVD partijai, norinčiai sudaryti valdančiąją koaliciją, reikiamą 76 mandatų daugumą 150 vietų parlamente surinkti padėtų dar trys politinės jėgos. Remiantis kol jas suskaičiuotas balsais ir naujausiomis rinkėjų apklausomis, VVD parlamente atiteks 33 vietos. Tiek Nyderlandų Krikščionys demokratai, tiek partija „Demokratai 66“ tikisi gauti po 19 mandatų, taigi būtent jų kandidatūras formuojant vyriausybę greičiausiai svarstys M. Rutte. Deja, bendrai šios trys partijos turėtų tik 69 vietas parlamente, o tai dar ne dauguma. Skandalingasis ultranacionalistas Geertas Wildersas, kurio „Laisvės partija“ (PVV) taip pat nusitaikiusi į 20 mandatų, į derybas greičiausiai kviečiamas nebus, nors dar naktį prasitarė sutiksiąs su tokiu siūlymu. Visos didžiosios Nyderlandų partijos leido nedviprasmiškai suprasti, kad su radikaliosios dešinės politine jėga dirbti nenori. Europa džiūgauja Europos Sąjungos lyderiai socialiniame tinkle Twitter neslėpė džiaugsmo dėl tokio olandų pasirinkimo. Daugiau skaitykite čia Jau suskaičiuota 93,5 proc. balsųNyderlandų parlamento rinkimuose vis dar skaičiuojami balsai, tačiau jau suskaičiavus 93.5% balsų dabartinio premjero M. Rutte pergalė yra užtikrinta, jo partijai pavyko laimėti 33 vietas parlamete.Dėl antrosios vietos vis dar vyksta įtempta kova, tačiau jau dabar atrodo, kad G. Wilderso vadovaujama Laisvės partija (PVV) gaus 20 mandatų, Krikščionių demokratų kreipimasis“ ir Demokratų partijai (D66) turėtų tekti po 19 mandatų. Keturios partijos greičiausiai formuos koalicijąAnot laikraščio NRC, pirmą kartą šalies istorijoje keturios partijos formuos valdančiąją koaliciją.https://twitter.com/nrc/status/842125660617363457 Kraštutinis dešinysis G. Wildersas pergalės greičiausiai neiškovosPirminiai rezultatai ir apklausos rodo, kad kol kas pirmauja valdančioji dabartinio premjero M. Rutte VVD partija.https://twitter.com/LousewiesvdLaan/status/842108433138606081 Aktyvumas - 81 proc.Išankstiniais duomenimis, rinkėjų aktyvumas jau pasiekė 81 proc. Tai - daugiau nei 2012 m. rinkimuose, kai balsuoti atėjo 74,6 proc. balso teisę turinčių piliečių. Balsavimas gali ir prasitęstiPranešama, kad kol kas ne visi norintieji atidavė savo balsą rinkimuose, tad kai kur balsadėžės gali būti atidarytos ir ilgiau. Politico.eu teigimu, bent jau Hagoje balsavimo apylinkė bus atidaryta ir po 21 val. vietos laiku, nes dalis žmonių vis dar stovi eilėse.Taip pat pranešta, kad balsų skaičiavimas gali užtrukti ilgiau nei tai buvo per 2012 m. rinkimus. Beveik pasiektas aktyvumo rekordasManoma, kad šiemet į rinkimus ateis 80 proc. rinkėjų – 8 procentiniais punktais mažiau nei 1977 metais, kai buvo registruotas didžiausias rinkėjų aktyvumas.M.Rutte surėmus ietis su savo antiislamiškų ir antiimigracinių pažiūrų varžovu G.Wildersu, 12,9 mln. olandų rinkėjų turi galimybę rinktis iš 28 rinkimuose dalyvaujančių partijų.„Tai yra lemiami rinkimai Nyderlandams, – pareiškė pabalsavęs M.Rutte. - Tai yra galimybė tokiai didelei demokratijai kaip Nyderlandai imtų ir sustabdytų šį netinkamo pobūdžio populizmo domino efektą“.G.Wildersas žada uždaryti sienas musulmonams imigrantams, taip pat uždaryti mečetes, uždrausti pardavinėti Koraną ir išvesti šalį iš Europos Sąjungos.Šalies ekonominį augimą ir stabilumą žadantis M. Rutte, liberalios pakraipos VVD lyderis, siekia galimybės trečią kadenciją vadovauti vyriausybei ir 17 mln. gyventojų turintiems Nyderlandams, kurie yra viena didžiausių euro zonos ekonomikų ir vieni į Europos Sąjungos valstybių steigėjų. Pats G. Wildersas balsavo anksti ryte Vos šiek tiek po 9 val. ryto Geertas Wildersas jau išreiškė savo valią prie balsadėžės mokykloje, moderniame Hagos priemiestyje. Apsirengęs mėlynos spalvos kostiumu ir lydimas apsauginių G. Wildersas atrodė nusiteikęs optimistiškai. G. Wildersas patikino, kad būtų puiku, jei būtent jis taptų naujuoju Nyderlandų ministru pirmininku, tačiau spėlioti dėl balsavimo rezultatų atsisakė, rašo „The Telegraph“. „Palaukime ir pažiūrėkime, ką mums ši diena atneš. Nepriklausomai nuo to, kokie bus šiandienos rezultatai, džinas atgal į butelį nebeįlįs. Ši patriotinė revoliucija tęsis.“ – teigė jis, paklausas apie šių rinkimų reikšmingumą Europai. G. Wildersas buksuojaAntradienį vėlai vakare paskelbti paskutinės viešosios nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad M.Rutte šiek tiek padidino atotrūkį nuo G. Wilderso. Remiantis šios apklausos rezultatais, premjero VVD turėtų surinkti daugiausiai balsų ir 150 vietų parlamente užsitikrinti 24–28 vietas.Tuo tarpu G. Wildersas, regis, vėl buksuoja – prognozuojama, kad jo ultradešinioji Laisvės partija (PVV) liks antroje vietoje ir gaus 19–22 vietas. Visgi šiai partijai tai būtų kur kas geresnis rezultatas nei ankstesniuose rinkimuose, per kuriuos ji gavo 12 vietų.Siekdamas išryškinti tai, kaip jis skiriasi nuo karštakošio, pomėgiu reikštis socialiniame tinkle „Twitter“ garsėjančio G. Wildserso, M. Rutte akcentavo savo šešerių metų darbo prie vyriausybės vairo pasiekimus, pirmiausia ūkio augimą ir stabilumą. Rinkėjai skuba prie balsadėžių Milijonai olandų rinkėjų trečiadienį balsuoja svarbiuose visuotiniuose rinkimuose, temdomuose pikto diplomatinio kivirčo su Turkija, o didžiausia intriga juose – koks bus rinkėjų verdiktas kraštutinių dešiniųjų parlamentarui Geertui Wildersui. Dauguma balsavimo apylinkių trečiadienį atsidarė 7 val. 30 min. (8 val. 30 min. Lietuvos laiku) ir veiks iki 21 val. (22 Lietuvos laiku). Pasibaigus balsavimui, netrukus turėtų pasirodyti balsavusių rinkėjų apklausų duomenys.Paskutinių apklausų duomenimis, dešiniojo populisto Geerto Wilderso Laisvės partija (PVV) rinkimuose gali surinkti nuo 13 iki 14 proc. balsų. Rinkimų favoritais laikomi ministro pirmininko Markas Rutte dešinieji liberalai (VVD). Jie gali gauti 17-20 proc. rinkėjų pasitikėjimą. Tačiau šansų nugalėti, anot ekspertų, turi ir krikščionys demokratai (CDA) bei kairieji liberalai D66. Socialdemokratams tuo tarpu prognozuojamas didžiausias istorijoje pralaimėjimas.

G. Wildersas, komentuodamas rinkimų baigtį, kalbėjo: „Mes esame vieni rinkimų nugalėtojų. Bet žinoma, aš norėjau tapti stipriausia partija. Tai nėra 30 vietų, kurių aš tikėjausi". Prieš islamą ir Europos Sąjungą (ES) pasisakantis populistas rinkimų kovoje vylėsi palankesnių rezultatų. G. Vildersas koalicijos partneriams pasiūlė: „Jei įmanoma, aš mielai dalyvaučiau valdyme, bet jei ne (...), mes remsime kabinetą ten, kur reikalinga, sprendžiant klausimus, kurie mums yra svarbūs".

„Laimėjome vietų. Pirmoji pergalė pasiekta. Ir M. Rutte manęs dar neatsikratė“, – sakė jis.

Numatydamas, kad derybos dėl koalicijos gali užsitęsti kelias savaites ar net mėnesius, G.Wildersas ankstų ketvirtadienį pasisiūlė dirbti su naująja vyriausybe.

„Visgi norėčiau valdyti (valstybę) kartu kaip PVV, jei tai įmanoma. Bet jei tai nesuveiks...paremsime kabinetą, kur reikės, dėl mums svarbių klausimų“, – sakė jis.

Dauguma kitų partijų lyderių, įskaitant M.Rutte, pažadėjo nedirbti kartu su G.Wildersu, ir pasmerkė jo kurstytojišką retoriką bei nesiskaitymą su kitais.

Politologai: kalbėti apie atslūgusią įtampą dar per anksti

Nuosaikiosioms partijoms sėkmingi parlamento rinkimai Nyderlanduose parodė, kad Europai gali pavykti atsilaikyti prieš kylančią kraštutinių dešiniųjų bangą, tačiau kalbėti apie jau visiškai atslūgusių įtampą dar yra per anksti, sako politologai.

„Manau, kad Europai gali pavykti atsilaikyti (prieš kraštutinių dešiniųjų bangą). Yra pagrindo teigti, kad Nyderlanduose buvo toks didelis rinkėjų aktyvumas, nes nuosaikieji rinkėjai mobilizavosi, o tai įvyko tikriausiai dėl to, kas pernai nutiko per referendumą Jungtinėje Karalystėje ir prezidento rinkimus Jungtinėse Valstijose“, – BNS ketvirtadienį sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktorius Ramūnas Vilpišauskas.





Nyderlandų rinkimų komisijos duomenimis, rinkimuose trečiadienį balsavo 82 proc. rinkėjų.

Pasak R. Vilpišausko, toks didelis rinkėjų aktyvumas rodo, kad dėl britų pasitraukimo iš Europos Sąjungos ir Donaldo Trumpo išrinkimo JAV prezidentu sunerimę rinkėjai ne tik aktyviau plūdo prie balsadėžių Nyderlanduose – tokia istorija gali pasikartoti ir vėliau šiemet vyksiančiuose prezidento rinkimuos Prancūzijoje ir parlamento rinkimuose Vokietijoje.

„Atrodo, kad tos diskusijos dėl Britanijos referendumo ir prezidento rinkimų JAV (...) veikia daugelį rinkėjų Europos šalyse“, – teigė politologas.

Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte lengvai įveikė kraštutinių dešiniųjų atstovo antiislamiškų pažiūrų populisto Geerto Wilderso parlamento rinkimuose mestą iššūkį, paaiškėjo ketvirtadienį dalinai suskaičiavus rinkėjų balsus.

VU TSPMI politologas Linas Kojala teigė, jog nepaisant liberalų pergalės, G. Wildersas sustiprins savo įtaką Nyderlandų parlamente.

„G. Wildersas, neslėpęs simpatijų Trumpui ir siūlęs referendumą dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, liko antroje vietoje ir gavo penkiais mandatais daugiau, nei praėjusiose rinkimuose, o valdantieji VVD prarado aštuonias pozicijas“, – BNS sakė L. Kojala.





„Net jei tai neatitinka Wilderso ambicijų, jo partija sustiprėjo, bus girdima ir matoma parlamento opozicijoje. Be to, panašu, jog tą (nuosaikiųjų pergalę Nyderlandų rinkimuose) lėmė įvairios aplinkybės, kurios nebūtinai pasikartos Prancūzijoje ir Vokietijoje“, – pridūrė jis.

Anot L. Kojalos, premjeras M.Rutte prieš rinkimus pademonstravo lyderystę ir gebėjimą perimti dalį G. Wilderso argumentų neperžengiant tradicinių centro dešiniesiems būdingų ribų.

Daugelis ekspertų pripažįsta, jog ministro pirmininko vadovaujami liberalai šiek tiek pasistūmėjo į dešinę politinio spektro pusę, jog sumažintų Laisvės partijos įtaką, o tai įrodo pastarųjų dienų Nyderlandų vyriausybės konfliktas su Turkija.

Nyderlandų pareigūnai uždraudė Turkijos ministrams dalyvauti mitinguose ir agituoti šalyje gyvenančią turkų bendruomenę dalyvauti referendume dėl prezidento galių išplėtimo.

D. Trumpo scenarijus nepasikartojo

Naujausi rezultatai rodo, kad M.Rutte formuos naująją koaliciją. Manoma, kad jis gali pasiūlyti bendradarbiauti partijai „Krikščionių demokratų kreipimasis“ (CDA) ir Demokratų partijai (D66), kurioms prognozuojama po 19 mandatų.

Tačiau sudėjus šių trijų partijų mandatus gautų 70 vietų nepakaktų suformuoti daugumą, kuriai reikia mažiausiai 76 mandatų, taigi koalicijai reikėtų dar vienos partijos.

„PVV nėra tokia revoliucinė „Trump‘iška jėga“, – AFP sakė Leideno universiteto ekspertas Geertenas Walingas.

„Žmonės daugiausiai kliaujasi atsakingais politikai“, – sakė jis, tačiau pripažino, kad PVV rezultatai „nebuvo maži“.

Analitikas taip pat atkreipė dėmesį į „tragišką“ Darbo partijos pasirodymą. Ši kairiosios pakraipos partija buvo mažesnioji koalicijos partnerė M.Rutte vadovaujamame kabinete.

Atrodo, kad parama šiai politinei jėgai smarkiai sumažėjo – suskaičiavus dalį balsų paaiškėjo, kad ji pelnys vos devynis mandatus. Tuo tarpu 2012-aisiais ji laimėjo 38 vietas parlamente.

Darbo partijos lyderis Lodewijkas Asscheris vėlų trečiadienį savo šalininkams sakė: „Rinkėjai pasisakė: kad ir kaip sudėtinga būtų, bet tai yra demokratija“.

Tuo tarpu didžiausią šuolį aukštyn patyrė jaunas ir charizmatiškas Jesse Klaveras, vadovaujantis kairiojo sparno žaliųjų partijai „GroenLinks“. Jai prognozuojama 16 mandatų parlamento žemuosiuose rūmuose, o ankstesniame parlamente ši partija turėjo tik keturis atstovus.

Rinkėjų aktyvumas šiuose rinkimuose siekė 81 proc., o tai yra vos keliais procentais mažiau nei 1977 metais užfiksuotas rekordinis 88 proc. aktyvumas.

M. Rutte galiausiai gavo naudos iš savo griežtos pozicijos diplomatiniame ginče su Ankara. Nyderlandų pareigūnai uždraudė Turkijos ministrams dalyvauti mitinguose ir agituoti šalyje gyvenančią turkų bendruomenę dalyvauti referendume dėl prezidento galių išplėtimo.

Kas Nyderlanduose galėtų sudaryti valdančiąją koaliciją?

Partijos, Nyderlandų parlamente iškovojusios didžiausią mandatų skaičių, lyderis Markas Rutte bus tas, kuris vadovaus formuojant naują vyriausybę. Greičiausiai VVD partijai, norinčiai sudaryti valdančiąją koaliciją, reikiamą 76 mandatų daugumą 150 vietų parlamente surinkti padėtų dar trys politinės jėgos.

Remiantis kol jas suskaičiuotas balsais ir naujausiomis rinkėjų apklausomis, VVD parlamente atiteks 33 vietos. Tiek Nyderlandų Krikščionys demokratai, tiek partija „Demokratai 66“ tikisi gauti po 19 mandatų, taigi būtent jų kandidatūras formuojant vyriausybę greičiausiai svarstys M. Rutte. Deja, bendrai šios trys partijos turėtų tik 69 vietas parlamente, o tai dar ne dauguma.

Skandalingasis ultranacionalistas Geertas Wildersas, kurio „Laisvės partija“ (PVV) taip pat nusitaikiusi į 20 mandatų, į derybas greičiausiai kviečiamas nebus, nors dar naktį prasitarė sutiksiąs su tokiu siūlymu. Visos didžiosios Nyderlandų partijos leido nedviprasmiškai suprasti, kad su radikaliosios dešinės politine jėga dirbti nenori.

Iki šiol M. Rutte‘ės koalicijos partnere buvusi socialdemokratinės pakraipos „Darbo partija“ (PvdA) šiuose rinkimuose pasirodė itin prastai – vietoj 38 mandatų partijai greičiausiai liks vos 9.

Į parlamentą taip pat gali patekti partija „GreenLeft“ ir jos jaunasis lyderis Jesse‘as Klaveris. Jai prognozuojama 16 mandatų, tad neatmetama galimybė, jog ši politinė jėga atliks bene lemiamą vaidmenį formuojant koaliciją.

Ekspertai pabrėžia, kad greitai rezultatų galime ir nesulaukti: derybos gali užtrukti ir kelis mėnesius.

Smūgis kairiesiems

Tuo tarpu Eurogrupės pirmininko Jeroen Dijsselbloemo vadovaujama kairiosios pakraipos Darbo partija buvo nubausta rinkėjų: iki šiol turėjusi 38 vietas, dabar ji tikriausiai išsaugos tik devynis mandatus, rodo pirminiai rezultatai.

Atrodo, kad šalininkai nusigręžė nuo Darbo partijos dėl jos vaidmens pastaruosius ketverius metus įgyvendinant griežtą taupymo programą. Darbo partija buvo mažesnioji koalicijos partnerė M. Rutte vadovaujamame kabinete.

Darbo partijos infrastruktūros ir aplinkos valstybės sekretorė Sharon Dijksma sakė, kad šis pralaimėjimas yra „milžiniškas smūgis mums visiems, ir manau, kad visiems socialdemokratams šį vakarą liko rėžis sieloje“.

Sh.Dijksma pridūrė, kad jos partija ketverius metus „stengėsi sąžiningai ir protingai temti šalį iš krizės, bet šie rezultatai nebuvo įtikinamai perteikti mūsų rinkėjams“.