Estijos vyriausybėje darbą pradėjo keturi nauji ministrai

Gynybos ministru tapo žurnalisto išsilavinimą turintis Užsienio reikalų ministerijos vicekancleris politiniais klausimais Juri Luikas. 2012–2015 metais jis dirbo Estijos ambasadoriumi Rusijoje, o anksčiau – ambasadoriumi JAV, Meksikoje ir Kanadoje bei įgaliotuoju atstovu NATO. Be to, jis dukart buvo gynybos ministras, vadovavo Užsienio reikalų ministerijai bei buvo ministras be portfelio. 1992–1994 metais J. Luikas vadovavo Estijos delegacijai derybose su Maskva dėl rusų pajėgų išvedimo iš šalies bei sienos su Rusija.

Finansų ministro portfelį gavo buvęs parlamentaras, verslininkas Toomas Toniste.

Aplinkos apsaugos ministerijai nuo šiol vadovaus parlamento narys Siimas Kiisleris.

Be to, prezidentė pirmadienį iš pareigų atleido gynybos ministrą Margusą Tsahkną, finansų ministrą Sveną Sesterą ir Aplinkos apsaugos ministerijos vadovą Marko Pomerantsą. Ministras pirmininkas padėkojo jiems už darbą.

Sprendimą pakeisti kelis vyriausybės narius birželio 8 dieną priėmė valdančiosios „Tėvynės“ bei „Res Publica“ sąjungos (IRL) taryba. Jai pagal koalicijos susitarimą priklauso šios trys ministerijos.

„Šiandien pradedantys eiti pareigas ministrai negali sau leisti darbo pradžioje nė vienos dienos be kritikos. Faktiškai, mūsų pirmininkavimas ES jau prasidėjo, o vyriausybei tenka neeilinė atsakomybė. Linkiu vyriausybei ir naujiesiems ministrams sėkmės“, – sakė K. Kaljulaid po susitikimo su vyriausybės vadovu ir naujaisiais ministrais.

Vyriausybės atstovai spaudai naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė, kad naujieji ministrai darbą pradės pirmadienį po priesaikos parlamente, kuri numatyta antroje dienos pusėje.

Pirmadienį bus prisaikdintas ir naujas valstybės valdymo ministras. Prezidentė praėjusį penktadienį paskyrė į šias pareigas Centro partijos generalinį sekretorių Jaaką Aabą.

J. Aabas pakeis atsistatydinusį Michailą Korbą. Pastarasis pasitraukė dėl skandalo, kilusios, kai per susitikimą su karo veteranais jis pareiškė, kad nepalaiko savo šalies narystės NATO.

Estijos vyriausybėje iš viso dirba 15 ministrų.