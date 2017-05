Estijos ir NATO kariai pradeda didelės karines pratybas „Pavasario audra“

Estijos gynybos pajėgų Generalinio štabo spaudos tarnyba nurodė naujienų agentūrai „Interfax“, kad tokios pratybos rengiamos jau 15-ą kartą, bet šiemet jos bus didesnės negu visos ankstesnės.

Dauguma manevrų vyks Estijos šiaurės ir šiaurės rytų regionuose.

„Pavasario audra“ – visų pirma šauktinių brandos egzaminas; jie parodys, ko išmokę. Tai Estijos ginkluotųjų pajėgų pratybos, į kurias vis labiau įsitraukia ir sąjungininkai – šiemet jų bus daugiau kaip 2 000 karių“, – sakė Estijos kariuomenės vadas generolas Riho Terrasas.

„Ypač svarbu, kad mūsų 1-oji pėstininkų brigada pasimokys veikti kartu su į šalį atvykusiais sąjungininkais iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Danijos“, – pridūrė jis.

Per tris savaites vyksiančias pratybas bus vertinama karių parengtis dalyvauti kovos veiksmuose, taip pat pėstininkų gebėjimas veikti kartu su kitomis šalies ir sąjungininkų ginkluotosiomis pajėgomis, štabų ir dalinių bendradarbiavimas.

Pirmadienį kariai bus pradėti siųsti į mokymų vietas.

Gegužės 18-ąją prasidės taktinės pratybos, per kurias 1-oji pėstininkų brigada kartu su balandį į Estiją atvykusio NATO priešakinių pajėgų bataliono kariais iš Britanijos, Prancūzijos ir Danijos tobulins kovinius įgūdžius, veikdami prieš sąlyginį priešininką, sudarytą iš 2-osios pėstininkų brigados, taip pat Vokietijos, JAV, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos karių. Be to, 2-aji brigadai padės išminuotojai iš Suomijos ir Nyderlandų.

„Pavasario audros“ pratybose dalyvaus daugiausiai pėstininkai, bet taip pat bus įtrauktos jūrų ir oro pajėgos.

Manevruose dalyvaus Estijos kariuomenės sunkioji karinė technika, taip pat sąjungininkų tankai „M1A2 Abrams“, „Challenger 2“ ir „Leclerc“, pėstininkų kovos mašinos „Warrior“, „Bradley“ ir VBCI.

Specialiai į šias pratybas atvyks karių ir karininkų ir Kanados, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos. Aviacijos veiksmuose dalyvaus JAV, Lenkijos, Belgijos ir Ispanijos orlaiviai.

Pratybos baigsis gegužės 25 dieną.