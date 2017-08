23 metų vairuotoja ir 26 metų keleivė žuvo įvykio vietoje, kai traukinys įsirėžė į jų „Peugeot 207“ Suigu pervažoje 8 val. 14 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, pranešė Vakarų prefektūros policijos ir pasienio apsaugos atstovai. Abi aukos buvo Suomijos pilietės. Nelaimė įvyko kelyje Arė-Pernu, Torio savivaldybėje. Keleivinio traukinio važiavusio maršrutu Talinas-Pernu mašinistas sakė pastebėjęs artėjantį automobilį kelis kartus įjungė garsinį signalą ir mėgino sustabdyti traukinį, bet jam nepavyko. Maždaug 30 traukiniu važiavusių keleivių nenukentėjo. Žvyrkelis, vedantis prie Suigu pervažos, šiuo metu taisomas; jame didžiausias leistinas greitis yra 70 km per valandą. Kelias prie nereguliuojamos pervažos tiesus, o matomumas geras į abi puses.

Dėl nelaimės pradėtas baudžiamasis tyrimas.

