„Estijos valdžios įstaigos pasilieka sau teisę nesuteikti akreditacijų žiniasklaidos leidiniams, ir laiko koncerno „Rossija segodnia“ kanalus leidiniais, kurie nėra nepriklausomi ir nesilaiko gero žurnalistikos tono. Tas pats principas galioja ir per Estijoje vykstančius renginius, susijusius su pirmininkavimu (ES)“, – antradienį naujienų agentūrai BNS sakė Estijos pirmininkavimo ES organizacinio komiteto atstovė.

„Spaudos laisvė Estijoje laikoma labai svarbia vertybe; tai patvirtina ir aukšta 12-oji vieta tarp 180 valstybių pasauliniame reitinge (2017 metų Pasauliniame spaudos laisvės indekse). Įvairiapusiškai bendradarbiaujame su leidiniais ir žurnalistais – taip pat ir iš Rusijos – kurie savo darbe vadovaujasi nepriklausomos žurnalistikos principais. Taip pat esame nusiteikę prieš priešiškas interpretacijas ir propagandą žiniasklaidos srityje“, – teigė ji. Susiję straipsniai: Atskleistas pratybų „Zapad“ scenarijus: Lietuvai teko agresorės vaidmuo keistu pavadinimu V. Putinas antrą kartą šiemet lankosi prorusiškiausioje ES sostinėje

„Dezinformacijos ir propagandos grėsmes rimtai vertina dauguma demokratinių valstybių ir jas vienijančių organizacijų. Pavyzdžiui, 2016-ųjų lapkričio 3 dienos Europos Parlamento rezoliucijoje (naujienų portalas) „Sputnik“ buvo pavadintas „išgalvotų naujienų agentūra“, – pažymėjo atstovė.

Rusijos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu antradienį pareiškė „nustebusi“ dėl Estijos sprendimo nesuteikti „tarptautinės naujienų agentūros“ „Rossija segodnia“ darbuotojams akreditacijos dalyvauti rugsėjo 7-8 dienomis Taline vyksiančiame renginyje.

Naujienų agentūra „Rossija segodnia“ buvo įkurta 2013 metais Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsakymu; ji pakeitė anksčiau veikusią naujienų agentūrą „RIA Novosti“.

Ši agentūra yra tiesiogiai pavaldi Rusijos vyriausybei. „Rossija segodnia“ generalinis direktorius yra televizijos laidų vedėjas Dmitrijus Kiseliovas, vadinamas pagrindiniu šalies propagandistu ir V.Putino režimo šalininku. Vyriausiąja naujienų agentūros redaktore D.Kiseliovas paskyrė Margaritą Simonjan, kuri taip pat yra ir anglų kalba transliuojančio televizijos kanalo RT vyriausioji redaktorė.

2014 metais ši agentūra paleido naujienų portalą „Sputnik“; jis taip pat yra laikomas vienu iš Kremliaus propagandos įrankių. Estijos ministras pirmininkas Juri Ratas yra sakęs, kad jo šalies vyriausybės nariai niekada neduos „Sputnik“ interviu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.