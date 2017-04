ES ragina Turkiją siekti santarvės, kai R.T. Erdoganas svarsto apie mirties bausmės grąžinimą

Tuo metu pastarasis prisipažino svarstantis apie mirties bausmės sugrąžinimą šalyje.

„Atsižvelgiant, kad referendumo rezultatai buvo apylygiai ir kad konstitucijos pataisos sukels didelio masto padarinių ... raginame Turkijos valdžią siekti plačiausio įmanomo nacionalinio konsensuso jas įgyvendinant“, – sakoma bendrame Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o, ES išorės politikos vadovės Federicos Mogherini ir ES plėtros komisaro Johanneso Hahno pranešime.

Per referendumo kampaniją R.T. Erdoganas daug dėmesio skyrė santykiams su ES ir smerkė Briuselio nesugebėjimą pasiekti pažangos įstrigusiose derybose dėl Ankaros stojimo į Bendriją. Be to, kai Vokietija ir Nyderlandai uždraudė „Taip“ stovyklos šalininkams rengti agitacinius mitingus, Turkijos lyderis šias šalis apkaltino tęsiant nacių politiką.

„Konstitucijos pataisos ir ypač jų praktinis įgyvendinimas bus vertinami pagal Turkijos, kandidatės stoti į Europos Sąjungą ir Europos Tarybos narės, įsipareigojimus, – sakoma ES pranešime. – Raginame Turkiją atsižvelgti į Europos Tarybos susirūpinimą ir rekomendacijas, tarp jų dėl nepaprastosios padėties.“

Europos Tarybai priklauso visos 28 ES narės ir dauguma kitų žemyno šalių. Ši organizacija stebi žmogaus teisių padėtį – dar vieną nesutarimų objektą, nes ES ne kartą reiškė susirūpinimą dėl R.T.Erdogano didelio masto griežtų priemonių prieš nesėkmingo karinio perversmo, mėginto įvykdyti pernai liepą, numanomus organizatorius ir vykdytojus.

ES bendrame pranešime taip pat pažymima, kad blokas laukia tarptautinių stebėtojų išvadų „apie numanomus pažeidimus“, kurie, anot opozicijos, buvo gausūs.

Tuo metu R.T. Erdoganas sekmadienį pareiškė, kad gali organizuoti referendumą dėl mirties bausmės sugrąžinimo.

Tai jis pareiškė paskelbęs pergalę sekmadienį vykusiame plebiscite, kuriame, kaip rodo negalutiniai duomenys, rinkėjai pritarė konstitucijos pataisoms, numatančioms išplėsti prezidento galias.

„Jei man bus pateiktas (parlamento įstatymo projektas), pritarsiu jam. Tačiau jei jo nepalaikys (parlamento opozicija)... ką tuomet darysime? Tuomet galėtume organizuoti dar vieną referendumą šiuo klausimu“, – sakė R.T. Erdoganas, jo šalininkams garsiai reikalaujant grąžinti šalyje mirties bausmę.

Prezidentas jau ne kartą yra užsiminęs, kad gali atšaukti 2004 metais Turkijos priimtą sprendimą atsisakyti mirties bausmės. Šis žingsnis buvo viena iš išankstinių Turkijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų.

Europos Komisijos vadovas dar kovą perspėjo Ankarą, kad grąžindama mirties bausmę šalis peržengtų „raudoną liniją“.