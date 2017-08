20 valandą vietos laiku (22 valandą Lietuvos laiku) buvo pranešta, kad dėl saugumo buvo evakuota Eustono traukinių stotis. Liudininkai matė iš stoties bėgančius keleivius.

Vėliau policija pranešė, kad panika kilo dėl mažo sprogimo. Teigiama, kad nedidelį sprogimą greičiausiai sukėlė vieno iš keleivių krepšyje buvusi elektroninė cigaretė.

Įvykio metu niekas nebuvo sužeistas. Patikrinus įvykio vietą buvo nuspręsta stoties darbą atnaujinti.

#BREAKING: Euston train station in London evacuated and on lockdown due to a bomb threat pic.twitter.com/wmXHoGdJz3— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 29, 2017