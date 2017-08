„Tai priklauso nuo Rusijos, tai priklauso ir nuo mūsų. Ir be Rusijos saugumo Europoje artimiausiais šimtmečiais nebus“, – antradienį pareiškė J.-C.Junckeris per Briuselyje vykstančią konferenciją, kurioje dalyvavo Europos Sąjungų atstovybių kitose šalyse vadovai. EK pirmininkas priminė, kad ES teritorija (5,5 mln. kv. km) yra beveik trigubai mažesnė už Rusijos (17,5 mln. kv. kilometrų). „Ar dar yra klausimų?“ – jis retoriškai paklausė dalyvių. „Reikia neatsisakant nei mūsų vertybių, nei principų – turint galvoje Krymo aneksiją ir visa kita – iš naujo užmegzti dialogą su Rusija, kuris būtų labiau priderintas prie mūsų laukiančios ateities“, – pažymėjo J.-C.Junckeris.











14 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.