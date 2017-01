Eifelio bokšto renovacijai ir modernizacijai bus skirta 300 mln. eurų

Dėl to per ateinančius 15 metų Paryžiaus simboliui kasmet bus išleidžiama 20 mln. eurų – tai sudaro bendrą 300 mln. eurų sumą. Iki šiol buvo skiriama 13,7 mln. eurų per metus.

Be kita ko, konkrečiai planuojama modernizuotu antrąjį aukštą bei kai kuriuos liftus. Taip pat bus atnaujintas monumento apšvietimas.

324 metrų aukščio bokštas buvo pastatytas 1889 metais pasaulinei parodai. Jis kasmet sutraukia apie 7 mln. lankytojų ir yra labiausiai lankomas mokamas monumentas pasaulyje.