„Siekis užtikrinti saugumą mūsų piliečiams reiškia, kad kova prieš islamo terorizmą yra pirmas mūsų prioritetas“, - sakė E. Macronas 200-tams Paryžiuje susirinkusių prancūzų diplomatų. Nuo 2015 metų pradžios Prancūziją sukrėtė virtinė teroristinių išpuolių, nusinešusių daugiau nei 230 gyvybių. Nuo to laiko šalis yra labiausiai nukentėjusi nuo terorizmo visoje Vakarų Europoje. Prancūzijos kariai dalyvauja Jungtinių Valstijų vadovaujamoje tarptautinėje koalicijoje, kovojančioje su grupuote „Islamo valstybė“ Sirijoje ir Irake. Prancūzai taip pat kaunasi su džihadistais Vakarų Afrikoje. Gegužės mėnesį prezidentu tapęs ir Prancūzijos pozicijas tarptautinėje bendruomenėje pagerinti žadėjęs E.Macronas sakė, jog dirbs su įvairiomis galingosiomis Artimųjų Rytų šalimis, įskaitant aršius priešininkus Iraną ir Saudo Arabiją, kad sumažintų džihadistų grėsmę. „Kai kas pasirinko (savo stovyklą). Tai klaida. Mūsų diplomatijos stiprybė yra kalbėjimasis su visomis pusėmis“, - teigė prezidentas.

