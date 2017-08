N. Maduro iniciatyva šalyje buvo įsteigta nauja Konstitucinė asamblėja, į kurią po prieštaringai vertinamų rinkimų pateko gausybė jo šalininkų, be to, buvo smarkiai suvaržytos žiniasklaidos laisvės ir iš pareigų atleista generalinė prokurorė. Per šalį krečiančius protestus, nukreiptus prieš N.Maduro valdžią, šįmet jau žuvo 125 žmonės. „Diktatūra bando išsilaikyti nepaisant precedento neturinčių humanitarinių padarinių“, – sakė E.Macronas maždaug 200 Paryžiuje susirinkusių Prancūzijos ambasadorių. Mažiau nei keturis mėnesius prezidento poste dirbančiam E. Macronui tai buvo pirma reikšminga kalba užsienio politikos tema. Susiję straipsniai: Pirmasis Prancūzijos šuo: E. Macronas pasiėmė auginti mišrūną E. Macronas įgėlė Lenkijai dėl nesutarimų su ES 28-as valstybes vienijanti Europos Sąjunga kol kas nepaskelbė sankcijų Venesuelos vyriausybei, tačiau nepripažįsta naujos Konstitucinės asamblėjos teisėtumo ir yra įspėjusi, jog neatmeta galimybės imtis baudžiamųjų priemonių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau taip pat pasmerkė N. Maduro „diktatūrą“ ir net pareiškė neatmetantis „karinio varianto“ sprendžiant krizę Venesueloje. Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė naujas sankcijas Venesuelai, uždrausdamas šalies bankams vykdyti bet kokius naujus finansinius sandorius su Karakaso vyriausybe arba valstybine naftos milžine PDVSA.

