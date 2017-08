Sellgreno vila buvo pastatyta 1913 metais pagal garsaus suomių architekto Uno Ullbergo projektą tuometiniam salos savininkui komercijos patarėjui E. V. Sellgrenui.

Ji garsi tuo, kad čia buvo filmuojamas rusų filmas „Šerlokas Holmsas“. Filme namas figūruoja du kartus: kaip pulkininko Starko ir vėliau šnipo Von Borko namai. Iki 2010 metų vila buvo apleista, tačiau, kaip teigia vietos gyventojai, vėliau priėjimas prie vilos buvo užtvertas, o jos teritorijoje prasidėjo didelio masto remontas.

„Po 2010 metų ten pradėjo statyti „dačią“ V. Putinui. Jis ten ilsėjosi mažiausiai kartą. Vežiojo jį ten ir tuometinis Vyborgo rajono vadovas Georgijus Poriadinas, kuris buvo Iljos Traberio žmogus“, – sakė „Dožd“ pašnekovas.

Kanalas, remdamasis Valstybinio registro duomenimis, skelbia, kad visi statiniai tariamos rezidencijos teritorijoje priklauso bendrovei „Sever“.

Iki 2014 metų ji priklausė „Baltijos žiniasklaidos grupės“ vadovui Olegui Rudnovui, kurį laikraštis „Kommersant“ vadina „senu V. Putino draugu“. Tuomet dar būsimas Rusijos prezidentas su juos susipažino 1996 metais, kai jie kartu dirbo Sankt Peterburgo administracijoje.

Anksčiau O. Rudnovas vadovavo bendrovei „Volna“, kuri priklauso dar vienam senam V. Putino draugui Sergejui Rolduginui, kontroliavusiam kelias Sankt Peterburgo žiniasklaidos priemones.

Be to, O. Rudnovas yra glaudžiai susijęs su banku „Rossija“, priklausančiu prezidento draugams Nikolajui Šamalovui, Jurijui Kovalčiukui ir jau minėtam S. Rolduginui.

O. Rudnovas mirė 2015 metais ir jo verslą paveldėjo sūnus Sergejus, kuris per bendrovę „Sever“ valdo statinius saloje Lodočnyj. Be to, jis naudojasi visa salos teritorija bei dalimi šalia esančio Lihaniemi pusiasalio – iš viso 108 hektarais, skelbia „Dožd“.

Saloje Lodočnyj S. Rudnovui, pasak televizijos kanalo korespondento, priklauso labai didelis sklypas, kuris yra didesnis už vadinamąjį „Putino dvarą“ Gelendžike, kurį, kaip 2010 metais papasakojo verslininkas Sergejus Kolesnikovas, prezidentui pastatė Nikolajus Šamakovas, kurio sūnus dabar yra spėjamas prezidento žentas.

Kaip išsiaiškino „Dožd“, tvora, trukdanti privažiuoti prie Sellgreno vilos, stovi už kelių kilometrų nuo tariamos rezidencijos. Čia pat įrengtas ir apsaugos punktas. Kaip žurnalistui sakė apsaugininkas, už tvoros – „uždaras objektas“.

2012 metais socialiniame tinkle „Vkontakte“ buvo paskelbtas įrašas, pavadintas „Sellgreno villa. Šeimininkas – „vergas galerose“. Ten buvo paskelbti, kaip teigta, būsimos vilos prabangūs 3D maketai.

„Dožd“, taip pat primena, kas toks yra Ilja Traberis, su kurio žmonėmis leidinio šaltiniai sieja rezidencijos statybas saloje Lodčnyj.

Kaip anksčiau skelbta spaudoje, I. Traberis yra vienas iš Sankt Peterburgo nusikalstamo pasaulio vadeivų. Ispanijoje paskelbta jo tarptautinė paieška dėl garsiosios „Rusijos mafijos bylos“.

Praėjusį rudenį „Dožd“ pasakojo, kaip V. Putino draugai Kovalčiukai šimtų hektarų ploto sklype pastatė rezidencija Ladogos ežero pakrantėje.