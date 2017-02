Didžiosios Britanijos parlamentas uždegė žalią šviesą išstojimui iš ES

Bendruomenių Rūmų nariai 494 balsais prieš 122 pritarė įstatymui, leidžiančiam Th. May inicijuoti ES sutarties 50-ąjį straipsnį ir pradėti iki dvejų metų galintį trukti derybų laikotarpį, šaliai ruošiantis išstoti iš 28 nares turinčios Bendrijos.

Šis dviejų punktų įstatymas be poįstatyminių aktų dabar bus perduotas tvirtinti Lordų Rūmams, kurių nerinkti nariai gali būti mažiau linkę jam pritarti.

Be to, Th. May Konservatorių partija parlamento aukštuosiuose rūmuose neturi daugumos.

Vis dėlto jo priėmimas Bendruomenių Rūmuose, kur du trečdaliai įstatymų leidėjų prieš praeitų metų birželį įvykusį referendumą agitavo prieš „Brexit“, didina tikimybę, kad Th. May galės inicijuoti išstojimo procesą iki kovo pabaigos, kaip ir žadėjo.

„Iš esmės tai paprastas teisės aktas, kurio vienintelė paskirtis – suteikti ministrei pirmininkei galią pasinaudoti 50-uoju straipsniu ir tuo pačiu gerbti referendumo rezultatus“, – sakė „Brexit“ ministras Davidas Jonesas.