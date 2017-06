Didžioji dalis Vakaruose įvykdytų džihadistų atakų nebuvo koordinuojamos „Islamo valstybės“

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad nuo 2014 metų birželio, kai vadinamoji IS paskelbė savo kalifatą, aštuoniose šalyse Vakaruose buvo įvykdyta 51 ataka.

Labiausiai nuo teroristinių išpuolių nukentėjo Prancūzija, šioje šalyje įvykdyta net 17 atakų. Su 16 išpuolių po Prancūzijos eina Jungtinės Valstijos, o Vokietija nukentėjo nuo septynių atakų.

395 žmonių gyvybes nusinešusias ir mažiausiai 1 549 žmones sužeidusias atakas įvykdė 65 užpuolikai. Iš jų 43 užpuolikai patys neteko gyvybės, 21 buvo sulaikytas, o vienas tebesislapsto.

Vidutinis išpuolių vykdytojų amžius - 27 metai ir trys mėnesiai. Jauniausio užpuoliko amžius tesiekė 15, o vyriausio - 52 metus. Tik dvi iš visų užpuolikų buvo moterys. Remiantis tyrimo duomenimis, net 73 proc. atakų vykdytojų buvo tos šalies, kurioje įvykdė išpuolį, piliečiai.

14 proc. buvo teisėtai toje šalyje gyvenantys asmenys arba teisėtai iš kaimyninių šalių besilankantys asmenys, 5 proc. - pabėgėliai arba prieglobsčio prašytojai, tuo tarpu 6 proc. buvo laukiantys deportacijos arba neteisėtai šalyje esantys asmenys. 17 proc. asmenų buvo atsivertę į islamą.

Tyrimas taip pat parodė, kad net 82 proc. buvo žinomi institucijoms dar prieš įvykdant išpuolius. Tik 18 proc. atakų vykdytojų buvo užsienio kovotojai ir tik 8 proc. atakų įvykdyti tiesiogiai nurodė IS lyderiai. 66 proc. atvejų užpuolikai turėjo kokių nors ryšių su IS grupuote, tačiau veikė vieni. Tuo tarpu 26 proc. atvejų užpuolikai neturėjo jokių ryšių su IS ar kita džihadistų grupuote.