Didvyriškas poelgis: mažiausiai 80 žmonių suformavo grandinę, kad išgelbėtų skęstančiuosius

„Tai buvo žmogiškumo banga, kuri paskatino šį tą prisiminti ir parodė, kad galbūt nepraradome vilties šiame pasaulyje“, – sakė iš Alabamos kilęs Derekas Simmonsas. Jis greitai organizavo žmonių grandinę ir su žmona Jessica plaukė padėti potvynio atskirtai grupelei žmonių.

D. Simmonsas pasakojo, kad atėjo į paplūdimį su žmona, savo motina, dviem dukterėčiomis ir vienos iš jų vaikinu. Vienu metu jie pamatė, kad prie kranto susidarė grupelė žmonių, kai kurie rodė į vandenį.

„Pagalvojome – atplaukė ryklys, jų čia daug plaukioja“, – pasakojo D. Simmonsas, persikėlęs su žmona į Panamą iš Alabamos.

Eighty beachgoers linked hands at Panama City beach in Florida to rescue a family https://t.co/faUZhOvLPJ

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2017