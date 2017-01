Dideli lūkesčiai ir pilka realybė: ko tikėtis iš Th. May ir D. Trumpo susitikimo?

Theresa May

Ir naujasis JAV prezidentas, ir liepą premjerės pareigas pradėjusi eiti Didžiosios Britanijos lyderė greičiausiai yra politiškai motyvuoti siekti, kad šis vizitas būtų laikomas ypač sėkmingu net ir tada, jei jokių apčiuopiamų rezultatų be grynai simbolinės reikšmės jam priskirti ir nepavyktų.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė savo šalies piliečiams pažadėjo pasaulinio prekybos lyderio ateitį, laukiančią išstojus iš Europos Sąjungos. Laisvosios prekybos sutartis su JAV, be jokios abejonės, yra svarbiausia sąlyga, kurią būtina įvykdyti, kad pažadą pavyktų ištesėti.

Prekybos sutartis domina ir D. Trumpą. Galima sutartis su Didžiąja Britanija yra kaip tik toks abipusio susitarimo aktas, kurį D. Trumpo administracija laiko būsimą JAV prekybos politiką atitinkančio modelio pavyzdžiu.

D. Trumpui pradėjus šeimininkauti Baltuosiuose rūmuose pasigirdo kritikos prezidento formuojamos protekcionistinės politikos atžvilgiu. Tačiau tvirtas pasiryžimas siekti tokios sutarties, kuri galėtų būti sudaryta su Didžiąja Britanija, suteiktų D. Trumpui galimybę kiek pakoreguoti savo paties išsakytą nuostatą ir paskleisti žinią, kad jis anaiptol nėra nusiteikęs prieš visas perkybos sutartis, kad priešiškai žiūri tik į daugiašalius susitarimus, kurie, jo įsitikinimu, šaliai būtų kenksmingi.

Tačiau apžvelgdamas būsimą vizitą D. Trumpas atkreipė dėmesį, kad demokratai dar turi patvirtinti jo pasiūlytą prekybos sekretorių Wilburą Rossą.

„Kaip žinote, rytoj susitinku su Didžiosios Britanijos ministre pirmininke. Dar nepaskirtas prekybos sekretorius, o teks diskutuoti prekybos klausimais. Tad viską teks spręsti pačiam. Bet tai nieko blogo“, – dieną prieš numatomą vizitą D. Trumpas sakė politikams iš Respublikonų partijos.

Į susitikimą su Th. May JAV prezidentas žvelgia kaip į savotišką prestižo reikalą: juk ji bus primoji užsienio šalies vadovė, kuriai teks garbė su juo susitikti. Vis dėlto likus dienai iki susitikimo į pirmą vietą iškilo sėkmingo susitikimo rezultato aktualumas. Mat kaip tik tada įsiplieskė sienos statybos idėjos paakstintas konfliktas su Meksika ir netrukus buvo atšauktas kitą savaitę planuotas Meksikos prezidento Enrique Pena Nieto vizitas Baltuosiuose rūmuose.

Naujoji era

Th. May per vizitą yra nusiteikusi laikytis nuostatos, kad nepaisant Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos ir įtaraus D. Trumpo požiūrio į JAV susisaistymą su kokiomis nors užsienio šalimis, jų vadovaujamos valstybės gali bendromis pastangomis tapti pasaulio politinį veidą formuojančia jėga.

„Esame ypač susikaupę – juk mūsų vizitas – pirmasis, o tai rodo, kokios svarbos ir masto ypatingieji santykiai gali būti užmegzti“, – CNN sakė Jungtinės Karalystės lyderė.

„Abi šalys turi atgauti pasitikėjimą savo jėgomis, abi šalys atsinaujina, todėl žengdami į naują erą turime atsakingai pasinaudoti galimybe atkurti „ypatinguosius santykius“, – ketvirtadienį

Filadelfijoje Th. May sakė Respublikonų partijos lyderiams. – Turime galimybę kartu atgauti lyderių pozicijas.“

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė planuoja pasinaudoti buvusio JAV prezidento Baracko Obamos patarimu pasistengti užmegzti su D. Trumpu glaudžius santykius, nes tik taip jai ir kitiems centro dešiniųjų pažiūrų pasaulio lyderiams gali pavykti padaryti jam įtaką.

NATO ir klimato kaita

Visgi nepaisant pozityvių su D. Trumpo ir Th. May lūkesčiais susijusių aspektų, tam tikrais klausimais šie du vadovai nesutaria.

Th. May vizitas bus pirmasis tam tikrų prieštaringai vertinamų D. Trumpo nuostatų užsienio politikos klausimais išbandymas. Kalbama apie konkrečius jo pareiškimus, sukėlusius didžiulį daugelio JAV sąjungininkių priešiškumą.

D. Trumpo konstatavimas, kad NATO yra atgyvena, ir pasiryžimas pagerinti santykius su Rusija, busisukinėjančia prie Šaltąjį karą išgyvenusios Europos sienų, kitoje Atlanto pusėje nuskambėjo kaip pavojaus signalas.

Atsainus D. Trumpo požiūris į B. Obamos administracijos priimtus aplinkosaugos teisės aktus, kuriais siekiama suderinamumo su tarptautiniu Paryžiaus susitarimu, priimtu pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, taip pat skatina Jungtinės Karalystės priešiškumą.

Reikia nepamiršti ir kritiškai Th. May įvertinto D. Trumpo požiūrio į moteris, paaiškėjusio, kai per rinkimų kampaniją buvo atskleisti tam tikri jo praeitį temdantys faktai.

Itin dalykiška Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė aiškiai davė suprasti, kad nors ir sieks užmegzti su D. Trumpu glaudžius santykius, tikrai nesudvejos, jei teks pareikšti savo nuomonę.

„Nebijau atvirai kalbėti su Jungtinių Valstijų prezidentu, – trečiadienį sakė Th. May kreipdamasi į šalies Parlamentą. – Tikrai galėsiu tai padaryti, nes mus sieja ypatingi santykiai.“

Tikėtina, kad Th. May bandys įtikinti D. Trumpą NATO svarba. Didžioji Britanija ragina visas NATO nares vykdyti įsipareigojimą, pagal kurį karinėms išlaidoms turi būti skiriami 2 proc. šalies BVP. Tokia Th. May vyriausybės pozicija gali padaryti JAV prezidentui teigiamą įspūdį ir pakeisti jo požiūrį į NATO – juk jis ne kartą priekaištavo NATO narėms dėl nepakankamo rūpinimosi savo pačių gynyba.

Beje, verta užsiminti ir apie visiškai skirtingą netrukus susitiksiančių vadovų būdą.

JAV prezidentas yra arogantiškas, pagyrūniškas, perdėm besirūpinantis savo įvaizdžiu ir visiškai nenusiteikęs nuodugniau pagvildenti politinių peripetijų.

O štai dvasininko šeimoje užaugusi Th. May laikosi konservatyvių pažiūrų, yra santūri, geba susitvardyti ir mėgsta iki išnaktų gilintis į svarbius dokumentus. Vienintelė detalė, kurią kalbant apie ją būtų galima pavadinti ekstravagantiška, – tai pomėgis avėti leopardo kailio rašto batelius.

© Reuters/ Scanpix

Neramumų laikotarpis

Kad ir kokie skirtingi būtų D. Trumpas ir Th. May, jiems teks pamėginti rasti bendrą kalbą, – juk susitikti tenka didžiulių politinių pokyčių ir virsmų abiejose Atlanto pusėse kontekste.

Destruktyviomis užmačiomis garsėjantis D. Trumpas pritarė Didžiosios Britanijos apsisprendimui išstoti iš Europos Sąjungos, be to, tikisi, kad Didžiosios Britanijos pavyzdžius paseks ir daugiau šalių. Tokios jo pažiūros iš esmės prieštarauja per dešimtmečius susiformavusiam JAV požiūriui, kad stabilumą gali užtikrinti tik vieninga Europa.

Th. May „Brexit“ sumanymo nerėmė, bet po politinių nesutarimų, kilusių paaiškėjus referendumo rezultatams, tapo šalies ministre pirmininke, todėl privalo išlaviruoti tarp didžiulių politinių neramumų, kurių Vakarų Europai neteko patirti nuo pat Berlyno sienos griūties.

„Manau, kad ir D. Trumpas, ir Th. May jaučia prielankumą tikriesiems savo šalių gyventojams, – sakė Nile‘as Gardineris, Vašingtone veikiančios ekspertų grupės „Margaret Thatcher Center for Freedom“ direktorius. – Manau, kad nepaisant tam tikrų šių vadovų charakterių skirtumų, jų partnerystė gali būti labai tvirta.“

N. Gardineris įsitikinęs, kad, atėjus į valdžią D. Trumpui, už Vokietijos ir kanclerės Angelos Merkel nugaros B. Obamos administracijos laikais buvusi Didžioji Britanija vėl įgis pakankamą svarbą transatlantinių JAV santykių kontekste ir nepraras jos visus ketverius ateinančius metus.

Spėjimai dėl galimo palankaus D. Trumpo požiūrio į Didžiąją Britaniją yra pagrįsti ir jo priešiškumu Europos Sąjungos atžvilgiu. Taip pat nereikia pamiršti, kad „Brexit“ idėją palaikiusius balsuotojus D. Trumpas palygino su savo paties rinkėjais.

Tikimasi, kad Didžiąją Britaniją JAV prezidentas D. Trumpas turėtų aplankyti vasarą.