Dešimtys B. Obamos darbuotojų liks dirbti su D. Trumpu

Kol kas poste liks ir nacionalinės kovos su terorizmu tarnybos vadovas Nickas Rasmussenas. To priežastis - sunkumai, su kuriais D. Trampas susiduria formuodamas savo komandą. Be to, Senate nepavyksta laiku užbaigti kandidatų klausymų.

D. Trumpas penktadienį bus inauguruotas JAV prezidentu ir pradės eiti pareigas.